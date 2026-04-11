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Guspini.
12 aprile 2026 alle 00:21

Passante attaccata da uno sciame di vespe per strada 

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Da giorni un enorme sciame di vespe fa da padrone nel verde pubblico in centro a Guspini. Fra gli alberi di leccio a dimora fra via Marconi e via Picasso gli insetti si aggirano fra gli alberi, mettendo in pericolo i residenti nelle case intorno e i pedoni che transitano. Ieri mattina una donna è stata avvolta all’improvviso: non ha avuto il tempo di cercare riparo è stata attaccata dallo sciame di vespe. Le punture sono subito diventate gonfiori diffusi, ma se fosse stata allergica la donna avrebbe rischiato lo choc anafilattico.

L’episodio è accaduto nel rione “Perdas Biancas”, chi ha visto la scena ha parlato di momenti drammatici. A quanto sembra, un passante avrebbe inavvertitamente urtato con una spalla, e quindi fatto cadere sull’asfalto, un nido di vespe. La reazione degli insetti è stata immediata, e pochi istanti dopo nella zona si è sparso il terrore: le vespe, seguendo il proprio istinto in una situazione di pericolo, hanno formato uno sciame di migliaia di insetti che hanno circondato le case vicine. In tutta la zona si è sparso il terrore. Alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno informato la polizia locale e la notizia è giunta alle autorità comunali, dalle quali si attende ora un intervento che consenta di ripristinare la sicurezza nel rione.

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