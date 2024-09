Passano le pale, chiusa la Carlo Felice 

Dopo l’incidente occorso il 6 settembre a un maxi tir, che si è incastrato su una rampa della Statale a Samassi, il blocco al traffico sulla 131 ieri è scattato alle 23 in punto. Qualche minuto dopo, nella strada deserta, guidato dai movieri dell’impresa Aleandri (titolare del cantiere da 45 milioni di euro per l’adeguamento del tratto di Nuraminis della Carlo Felice) è transitato il primo dei mastodontici tir carico, come gli altri tre che lo seguivano a distanza di un centinaio di metri l’uno dall’altro, degli elementi delle gigantesche torri eoliche dirette verso l’impianto eolico di Musei. Lo stop al traffico di mezz’ora, dalle 23 alle 23,30, nei poco più di cinque chilometri del cantiere di ammodernamento, ha sortito gli effetti desiderati dai trasportatori, non certo dai volontari del comitato di Guspini Arajo e del presidio permanente del porto di Oristano, che hanno vivacemente protestato. Il convoglio di quattro automezzi della società piemontese Esna Srl, che sta realizzando alcuni impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nel Sud dell’Isola, ha imboccato senza difficoltà la Carlo Felice deserta al chilometro 28,600. Dove è avvenuto il cambio di carreggiata (i mezzi hanno viaggiato verso Cagliari contromano, sulla carreggiata nord) per evitare il budello della complanare R4 che da oltre due anni accoglie il traffico automobilistico della più importante e trafficata arteria della Sardegna diretto a sud. Cinque chilometri più avanti, il rientro sulla 131, dove il convoglio con gli elementi delle torri eoliche ha potuto continuare il suo viaggio. Da Cagliari, attraverso la 130, ha raggiunto Musei. Dopo l’incidente di percorso del 6 settembre, ieri nessuna figuraccia.

