Passano il turno  Lecce, Genoa Como e Palermo 

Altre quattro qualificate ai sedicesimi di Coppa Italia ieri (dopo le gare di Ferragosto). Oggi si continua con Milan, Pisa e Parma.

Ieri sera

Il Como al Sinigaglia elimina il Südtirol con qualche difficoltà iniziale, perché sono gli ospiti a passare in vantaggio. Fabregas fa partire dalla panchina l’ultimo arrivato Morata (subentrato nella ripresa) schierando titolare al centro dell’attacco Douvikas, che si rivelerà determinante. Ospiti avanti al 13’ con un rigore segnato da Casiraghi (fallo di Butez su Pecorino), che poi dopo 4’ sfiora il raddoppio. Il pari dei padroni di casa arriva al 39’ con Douvikas che poi replica poco dopo in contropiede. Al 42’ il 3-1 siglato da Da Cunha. Gli ospiti chiudono in dieci per l’espulsione di Bordon all’88’. Nei sedicesimi il Como sfiderà il Sassuolo.

Il Venezia ha battuto il Mantova 4-0 al Penzo. Nel primo tempo doppietta di Doumbia al 15’ e al 45’, poi nella ripresa al 12’ e al 45’ un’altra doppietta, stavolta di Yeboah, ha chiuso del tutto la gara. Ai sedicesimi i veneti affronteranno la vincitrice della sfida tra Audace Cerignola e Verona in programma domani.

Il match tra Cremonese e Palermo è andato ai rigori dopo lo 0-0 del 90’: dagli undici metri l’hanno spuntata i rosanero 5-4 eliminando la squadra di Nicola, ex tecnico del Cagliari. A segno anche l’altro ex Augello, che gioca coi siciliani.

Le gare di Ferragosto

A Lecce contro la Juve Stabia il debutto ufficiale dell’Eusebio Di Francesco bis sulla panchina salentina dopo la prima esperienza vissuta nel 2011 è positivo. Krstovic gioca titolare al centro dell’attacco nonostante le voci di mercato e si rende subito pericoloso segnando poi al 27’ il rigore dell’1-0. Ospiti vicini al pareggio al 32’ e padroni di casa in dieci a fine primo tempo per l’espulsione di Banda (fallo a centrocampo su un avversario). Al 73’ entra in campo Camarda, promessa in prestito dal Milan, che al 95’ dà a Kaba l’assist per il 2-0. Il Lecce nei sedicesimi troverà il vincitore del match tra Milan e Bari.

Netta vittoria a Marassi del Genoa sul Vicenza: 3-0 il finale. Ospiti vicini al vantaggio al 23’ con un diagonale di Vitale che sfiora il palo, poi al 41’ Valentin Carboni (in prestito dall’Inter) insacca la palla con un sinistro al volo per il vantaggio dei rossoblù su assist di Martin. Il raddoppio arriva nel recupero del primo tempo, un autogol di Benassai sulla punizione calciata da Stanciu che poi al 55’ realizza il 3-0.

Il Genoa nei sedicesimi di finale affronterà l’Empoli, che ha sconfitto la Reggiana ai rigori (4-1 dopo l’1-1 del 90’). Sono gli emiliani a sbloccare la gara al 13’ con Gondo, poi gli emiliani sbagliano un rigore al 22’ con Ilie (parata di Motta) e pareggiano nella ripresa al 64’ con lo stesso Ilie. Dagli undici metri ha la meglio l’Empoli.Al neo promosso Sassuolo basta un gol di Doig al 32’ per avere la meglio del Catanzaro al Mapei Stadium: l’assist è arrivato dall’intramontabile Berardi. I neroverdi sfideranno il Como.

Oggi

Stasera scendono in campo il Milan a San Siro contro il Bari (alle 21,15) mentre alle 18,30 sono in programma Monza-Frosinone e Parma-Pescara e alle 20,45 Cesena-Pisa.

