Coppa Italia.
18 agosto 2025 alle 00:15

Passano il turno Frosinone, Parma e Pisa 

Nella serata di Coppa, il Frosinone si è guadagnato l'accesso ai sedicesimi andando a vincere 1-0 in casa del Monza. Autore della rete che ha deciso il match il georgiano Giorgi Kvernadze, al secondo minuto di recupero. Nel prossimo turno il Frosinone riceverà il Cagliari.

Con una doppietta di Pellegrino il Parma ha superato il Pescara e supera il turno di Coppa. Dopo un gol annullato per fuorigioco e due legni colpiti nel primo tempo, il successo matura nella ripresa: al 2' corner di Valeri, l'argentino salta più in alto di tutti e insacca di testa. Stessi protagonisti per il raddoppio. Al 20' l'attaccante difende palla a centrocampo, smista per il laterale sinistro che crossa: altra incornata e doppietta. Sorride mister Cuesta: vittoria al debutto ufficiale sulla panchina ducale.

A Cesena passa il Pisa dopo i calci di rigore. I tempi regolamentari si erano chiusi 0-0, i padroni di casa hanno poi fallito quattro penalty su cinque calciati.

Oggi in campo

Alle 18 a Cerignola contro l’Audace (serie C), di scena il Verona. Alle 18.30 a La Spezia arriva la Sampdoria per il derby ligure, Alle 20.45 a Udine i bianconeri aspettano la Carrarese. Alle 21.15 la serata si chiude a Torino, con i granata che sfidano il Modena.

