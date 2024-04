Passano i due regolamenti per le feste di Santa Greca 

Nella seduta di ieri il Consiglio comunale di Decimomannu ha approvato alcune modifiche ai due regolamenti dedicati rispettivamente alla concessione di spazi e aree pubbliche ai giostrai e alla somministrazione di alimenti e bevande in occasione delle feste di Santa Greca. «L’obiettivo è migliorare l’aspetto organizzativo e regolare in modo più puntuale la concessione delle aree - commenta la sindaca Monica Cadeddu - consentirà alla giunta di poter adeguare di volta in volta il programma alle effettive esigenze logistiche o normative».

L’opposizione, tramite il capogruppo Leopoldo Trudu, non ha risparmiato critiche: «Chiediamo che venga eliminato il divieto di tenere spettacoli musicali all’interno delle singole attività e che vengano restituite le cauzioni ai commercianti in tempi certi, non oltre il 15 novembre». Per quanto riguarda gli spettacoli viaggianti la minoranza ha proposto di considerare novità anche le attrazioni costruite dopo il 2010 e non dopo il 2018 come ha deciso la giunta.

Approvati anche i due nuovi regolamenti per la concessione di contributi alle associazioni sportive e culturali e le nuove modalità per la riscossione di crediti da sanzioni amministrative. Sul primo punto la minoranza ha chiesto che venissero previste nei possibili rimborsi anche le spese sostenute da tecnici e allenatori.

Tutti i punti all’ordine del giorno sono stati approvati, nessuna delle modifiche proposte dalla minoranza è stata accettata.