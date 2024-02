Passano Dup e bilancio Minoranza contraria: «Stessi testi del 2023» 

Passano con i soli voti della maggioranza nell'aula del Consiglio comunale di Gonnosfanadiga il bilancio di previsione per il prossimo triennio e il documento unico di programmazione presentato dalla giunta sempre per il 2024-2026. Critica la minoranza che ha dato voto contrario anche ai verbali delle precedenti sedute che erano stati inseriti all’ordine del giorno.

A spiegare le ragioni della bocciatura dell’opposizione ai due documenti chiave dell’amministrazione è uno dei capigruppo di minoranza, Sisinnio Zanda: «Abbiamo votato contro perché il bilancio approvato è lo stesso degli scorsi anni, non sono state cambiate nemmeno le motivazioni rispetto a quelle che erano state indicate in passato. L’approvazione è stata fatta senza aver neppure approvato le tariffe Tari che rappresentano la maggior parte delle entrate. Secondo la maggioranza queste questioni saranno riviste in seguito, entro il 30 aprile con delle variazioni. E poi, sono state aumentate le aliquote Irpef e questo non ci sta bene – dice Zanda –. Anche il Dup non possiamo accettarlo perché sono state riprese le stesse frasi del Dup del primo anno. Ci chiediamo come sia possibile avere le stesse proposte del primo anno, allora andavano bene in prospettiva, ma ora siamo al quarto anno di mandato. Avremmo voluto un impegno diverso. Sono tutti aspetti che avrebbero potuto gestire in un altro modo».

