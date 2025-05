Passano Atalanta, Catania e Pescara 

Sei partite, dodici squadre, sei qualificate al terzo turno degli spareggi: quello che vedrà in campo la Torres.

Si sono giocate ieri sera i match del secondo turno degli spareggi promozione della Serie C e tra i club che si sono qualificate uscirà l’avversaria della formazione sassarese. Sarà il sorteggio in programma oggi in diretta su Sky Sport 24 dalle 12,30 a rivelare la rivale che sfiderà i rossoblù nelle due partite in programma domenica (gara di andata) e mercoledì (gara di ritorno in programma al Vanni Sanna).

Questi i risultati. L’Atalanta Under 23 ha sconfitto in trasferta l’Albinoleffe per 3-1 in rimonta (gol di Zoma per i padroni di casa, poi Vlahovic, Ceresoli e Vavassori); la Vis Pesaro ha fatto altrettano in casa dell’Arezzo 1-0 (rete di Okoro); il Catania ha superato al Massimino il Potenza 1-0 (decide Inglese all’88’); tra Crotone e Juventus finisce 0-0 e passano i calabresi per il miglior piazzamento in classifica; il Pescara fa fuori la Pianese 2-1 (Pierozzi e Marola portano sul doppio vantaggio gli abruzzesi poi gli ospiti accorciano con Bacchin nel finale); la Giana Erminio espugna il campo del Renate 2-1 (cali per i padroni di casa poi la rimonta ospite con Nichetti e Tirelli).

RIPRODUZIONE RISERVATA