Passaggio pedonale off limits davanti a Villa Fadda  

È ormai impraticabile, non solo per i disabili ma per chiunque si trovi a passare da quelle parti, un tratto del passaggio pedonale realizzato tempo fa in via Marconi.

La colpa, suo malgrado, è di quel che resta di Villa Fadda, l’antica dimora dell’Ottocento, pare progettata dal Cima, che continua a perdere pezzi riversando mattoni sulla strada. A nulla servono le barriere sistemate su una parte della facciata: poco distante calcinacci e pietre piovute dal crollo di un interno muro continuano a cadere a terra, superando la debole protezione di quel che resta di una recinzione.

«Ormai qui non si può proprio camminare», rivela Maria Sanna, 75 anni, di passaggio da quelle parti: «È da anni che questa casa si trova in queste condizioni, costituendo un pericolo per tutti, ma mai sono state prese decisioni definitive. Qualche anno fa ho visto che avevano pulito il giardino, e speravamo tutti che sarebbero intervenuti anche sulla struttura, e invece niente». Perché su Villa Fadda, crollata ormai al novanta per cento, pesa un vincolo della Soprintendenza che ne vieta la demolizione. Ma da recuperare per l’ex sede dell’Omni, il rifugio per giovani madri, non resta ormai quasi più niente.

E Villa Fadda resta l’emblema di una città che ha perso gran parte della sua memoria storica. (g.da.)

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