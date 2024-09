Passaggio di testimone in Questura: arriva Filiberto Mastrapasqua 

Garbato, elegante, in punta di piedi ma a modo suo: il nuovo Questore arriva a Sassari con le idee piuttosto chiare su come gestire la provincia più grande d’Italia. Pubblica sicurezza innanzitutto ma grande lavoro di prevenzione, con la collaborazione dei cittadini: «la repressione quasi sempre significa fallimento». Filiberto Mastrapasqua, 58 anni, natali in Puglia, conosce bene la Sardegna, e i suoi angoli più suggestivi anche dell’interno, avendo passato anni nel reparto di polizia a cavallo di Burgos. Un passato ai vertici della Polizia stradale, arriva ora al comando di una Questura impegnativa. «Sono consapevole quanto fiducioso – commenta – il precedente questore mi ha rassicurato, anche sulla qualità degli uomini che sopperiscono alle carenze di organico, che purtroppo esistono. Spero almeno di mantenere il suo standard di sicurezza. Conto sulla collaborazione di tutti».

