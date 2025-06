Passaggio della bandiera, gremio dei Contadini in festa 

Gremio dei Contadini in festa per il patrono San Giovanni Battista. Manca poco ormai, ma tutto è pronto per una delle ricorrenze più attese e sentite nella corporazione anche perché coincide con il passaggio della bandiera fra l’oberaiu majore uscente e il nuovo presidente che guiderà il Gremio fino a giugno 2026. Si inizia lunedì 23 quando alle 18 la bandiera lascerà la casa del presidente Gabriele Pinna in via dei Maniscalchi e raggiungerà la chiesa di San Giovanni dei fiori seguita da tutti componenti della corporazione, dai cavalieri in un lungo corteo aperto dal carro trainato dai buoi. Alle 19.30 sarà celebrata la messa della vigilia mentre martedì 24 giorno della festività, si inizierà con la messa delle 7.30 e alle 19.30 la celebrazione solenne. Mercoledì 25 alle 7.30 nella chiesa campestre sarà celebrata la messa in suffragio dei soci defunti, alle 19 invece la bandiera lascerà la chiesa e sarà portata a casa del nuovo presidente Tore Carta. Inizia così una lunga avventura alla guida del Gremio: insieme al suo vice Michele Pinna, dovrà gestire l’antica corporazione e soprattutto organizzare la Sartiglia dei Contadini con la scelta del Componidori della domenica.

In occasione della festa sono già previste modifiche alla viabilità. ( v.p .)

