Passaggio a livello  in tilt,ritardi e disagi 

Ritardi lungo la linea ferroviaria poco prima delle 18 per un guasto alle sbarre del passaggio a livello della stazione di Marrubiu. Le sbarre sono rimaste aperte, c’è stato molto caos con lunghe file e non sono mancate le auto e i pedoni che hanno attraversato i binari dove è stato fermato il treno regionale per Cagliari. Sono intervenuti i carabinieri che hanno presidiato l'area e deviato la circolazione su percorsi alternativi per consentire al treno di ripartire e agli altri di arrivare in stazione. I tecnici di Rfi sono subiti intervenuti e dopo circa un’ora il problema è stato risolto.

RIPRODUZIONE RISERVATA