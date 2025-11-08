Passaggio a livello chiuso, traffico deviato  

Da ieri è cambiata la viabilità nella zona di via Ozieri: il passaggio a livello è stato chiuso per permettere a Rete ferroviaria italiana di avviare i lavori che porteranno, nei prossimi mesi, alla sua eliminazione. L’intervento fa parte del progetto di messa in sicurezza della linea Cagliari–Golfo Aranci e comporterà modifiche temporanee ma significative alla circolazione cittadina. Secondo l’ordinanza, firmata dal comandante della Polizia locale Gianni Uras, il traffico verrà deviato verso il passaggio a livello di via Laconi attraverso due nuove strade e altrettante rotatorie. I mezzi pesanti (oltre 3,5 tonnellate) provenienti dal nuovo asse A (il tratto tra la prima e la seconda rotatoria che congiunge via Laconi e via Ozieri) dovranno obbligatoriamente svoltare a sinistra e raggiungere il centro attraverso la rotatoria di via Amsicora, nel territorio di Santa Giusta. Per tutti gli automobilisti scatta invece il divieto di sosta 24 ore su 24 su entrambi i lati di via Laconi, fino a via Carbonia. Per compensare la perdita dei parcheggi, il Comune ha previsto la realizzazione di un parcheggio temporaneo nell’area esterna dell’ex Ente Risi, con ingresso sempre da via Laconi. ( m.g. )

