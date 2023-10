Passaggi pedonali rialzati, via ai lavori Una sola corsia e circolazione in tilt 

Sono giorni di grande caos in via Cadello. A un anno e mezzo dalla morte di Daniele Ulver, il bimbo di 15 mesi ucciso da uno scooter mentre attraversava la strada sulle strisce sul suo passeggino, finalmente saranno realizzate gli attraversamenti pedonali rialzati. I cantieri aperti già da alcune settimane stanno causando notevoli disagi alla circolazione. Soprattutto durante l’orario di punta, a causa del restringimento della carreggiata, si formano lunghe colonne di auto che paralizzano il traffico dalla rotatoria dell’Asse mediano sino a quella di via Is Mirrionis.

Oggi sarà necessario prestare ancora più attenzione perché dalle 21 alle 7 di domani è in programma la realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati

Per la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni durante l'esecuzione dei lavori i tecnici del Comune ha previsto un restringimento temporaneo della carreggiata stradale. Questa riduzione del flusso veicolare sarà presidiata da movieri esperti, che regoleranno il traffico in modo da minimizzare gli inconvenienti e garantire il flusso continuo.

Un aspetto cruciale del progetto sarà l'installazione della segnaletica. Questa fase avverrà tra le 9.30 e le 12.30 di domani. La segnaletica, secondo il Comune, svolgerà un ruolo essenziale nel guidare sia i conducenti che i pedoni attraverso le nuove strutture e contribuirà a garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Da palazzo Bacaredda arriva il suggerimento a tutti i cittadini e automobilisti di pianificare i propri spostamenti con cura durante questi orari e di prestare massima attenzione ai lavoratori e ai movieri impegnati sul posto.

RIPRODUZIONE RISERVATA