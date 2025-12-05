VaiOnline
Cinema a Sant’Antioco
06 dicembre 2025 alle 00:21

“Passaggi d’Autore”: Ambrogio Lo Giudice e Iosonouncane 

Altra giornata fitta di appuntamenti, oggi a Sant’Antioco, per la ventunesima edizione di “Passaggi d’Autore”, il festival dei cortometraggi dei Paesi mediterranei, in corso fino a lunedì nella cittadina costiera del Sud Sardegna.
Si comincia a metà mattina con la terza serie di film brevi di “Intrecci Mediterranei”, la sezione cardine del festival dedicata all'incontro tra le produzioni cinematografiche provenienti dai paesi del Mare Nostrum; 4 i corti in visione a partire dalle 11, come sempre nell'Aula Consiliare del Comune.

Tanti gli impegni in agenda per il pomeriggio e la serata: alle 16 la Giuria Giovani formata dagli studenti delle scuole superiori del territorio, coordinati dal critico cinematografico Enrico Azzano, assegnerà il suo premio al miglior cortometraggio di “Intrinas”, la sezione del festival dedicata al cinema breve targato Sardegna. Alle 16.30 comincia la masterclass di Iosonouncane (al secolo Jacopo Incani, nato a Iglesias nel 1983), il musicista sardo autore delle musiche per i film “I diari di mio padre”, di Ado Hasanovic, “Berlinguer. La grande ambizione”, di Andrea Segre, e “Lirica Ucraina”, il documentario di Francesca Mannocchi che verrà poi proiettato in serata. Alle 18.30 è Ambrogio Lo Giudice, regista, sceneggiatore, fotografo e paroliere specializzato in pubblicità e videoclip il protagonista.

