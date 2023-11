Passaggi a livello addio, c’è il tunnel 

«Quando arrivi dall’altra parte sembra di sbucare in un altro paese». Marco Mura è il primo automobilista a transitare sotto l’attesissimo sottopasso ferroviario carrabile inaugurato ieri a Serramanna. Ai cittadini sono bastati pochi minuti per impadronirsi della nuova via di comunicazione tra le due sponde di Serramanna separate dai binari e mandare in archivio decenni di disagi e attese ai passaggi a livello.

La cerimonia

«È un momento importante, un obiettivo raggiunto a seguito dell’accordo con Rete ferroviaria italiana un anno fa. C’è soddisfazione, ci abbiamo creduto, ci abbiamo lavorato e il risultato è arrivato: da oggi possiamo iniziare a vedere transitare la popolazione in sicurezza», ha detto il sindaco di Serramanna Gabriele Littera poco prima che ai semafori ai due lati del tunnel, nel corso Unione Sovietica e via Svezia, si accendesse la luce verde. Sono le 9,20 quando lo stesso Littera rimuove la transenna che impediva l’ingresso al tunnel e apre al futuro, alla nuova viabilità disegnata attorno al sottopasso carrabile che unisce le due parti del paese separate dai binari e dai passaggi a livello che hanno ormai i giorni contati.

La giornata storica, ieri, porta anche il segno della benedizione (adempimento quanto mai opportuno viste le tragedie degli ultimi anni ai piedi dei binari) del parroco della chiesa di Sant’Ignazio don Pietro Mostallino al tunnel costruito da Rfi (la società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS che ha messo in campo un ulteriore investimento di oltre un milione di euro) nel novero delle opere complementari al raddoppio della linea ferroviaria. E che apre alla chiusura definitiva dei passaggi a livello, prevista per il 10 dicembre. Soddisfatto anche Alberto Parsi, direttore operativo infrastrutture di Rfi per la Sardegna. «Da parte nostra c’è grande soddisfazione. Siamo riusciti a dare a Serramanna queste opere da troppo tempo realizzate e inutilizzate. Abbiamo usato il buon senso, il ragionamento e il rispetto nell’accordo che porta all’eliminazione di tre passaggi a livello: una scocciatura per noi e un pericolo, l’abbiamo visto, per la popolazione», ha detto Parsi.

L’impegno

Più articolata la nota di ufficiale di Ferrovie dello Stato: «L’apertura di oggi pone fine a una vicenda che ha visto coinvolti più tavoli locali e ha comportato un’attesa durata anni che si è conclusa con l’apertura al pubblico e la consegna al Comune della prima delle due opere sostitutive. Un traguardo importante anche in termini di sicurezza, stradale e ferroviaria, che vede impegnata Rfi in un consistente programma di soppressione dei passaggi a livello lungo le proprie linee e che porterà sensibili benefici anche alla regolarità dell’esercizio ferroviario».

