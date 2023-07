Passa un camion e salta la condotta 

Problemi con la rete idrica nella giornata di ieri a Guspini nel tratto di via Carbonia compreso tra via Matteotti e via Oristano, in direzione Gonnosfanadiga. Al passaggio di un mezzo pesante, transitato intorno alle 5,30, si è aperta una falla nell’asfalto con conseguenti danni alle tubature della rete pubblica.

L’intervento di ripristino è cominciato alle 8. I primi a recarsi sul posto sono stati gli agenti della Polizia municipale, seguiti da una squadra incaricata da Abbanoa che si è occupata delle riparazioni.

Disagi per le abitazioni civili e le attività nel tratto interessato della via lungo la quale sono presenti due attività commerciali, che son comunque riuscite a proseguire la loro giornata lavorativa senza grossi intoppi. Al traffico è stato imposto il senso unico alternato essendo rimasta fruibile la carreggiata in direzione di via Matteotti. Una delle due attività ha usato la cisterna privata, mentre la rivendita di bombole ed elettrodomestici è rimasta senz’acqua, come tutte le abitazioni prive di autocisterna privata, dal momento dell’incidente fino alle 13 circa.

I lavori sono proseguiti per l’intera giornata e sono terminati intorno alle 17, con la copertura della falla stradale. Nel pomeriggio, intorno alle 15, il paese ha affrontato anche un blackout, durato mezz’ora, con problemi alla connessione internet e alle linee telefoniche.

