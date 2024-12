Passa l’Empoli ai rigori 

Fiorentina dcr 5

Empoli 6

Fiorentina (4-2-3-1) : Terracciano, Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens (30' st Parisi), Quarta (7' st Richardson), Cataldi, Colpani (7' st Ikoné), Beltran (30' st Gudmundsson), Sottil (38' st Kouamé), Kean. (In panchina De Gea, Martinelli, Kayode, Biraghi, Pongracic, Moreno, Adli). Allenatore Palladino.

Empoli (3-4-2-1) : Seghetti, Marianucci, Ismajli (19' st Viti), Tosto, Sambia (38' st Gyasi), Belardinelli (19' st Maleh) Henderson, Cacace (19' st Pezzella), Solbaken (29' st Colombo), Ekong, Esposito. (In panchina Vasquez, Perisan, Bacci, Bembnista, El Biache, Popov, Konate). Allenatore D'Aversa.

Arbitro : Giua di Olbia.

Reti : nel pt 4' Ekong, nel st 14' Kean, 26' Sottil, 30' Esposito. Sequenza rigori: Gudmundsson (gol), Colombo (gol), Kouamé (gol), Ekong (sbagliato), Ranieri (sbagliato), Henderson (gol), Kean (fuori), Marianucci (gol), Cataldi (gol), Esposito (gol).

Firenze. La Fiorentina torna in campo tre giorni dopo il pomeriggio choc del malore in campo di Bove, e al suo ragazzo d'oro manda prima dell'ottavo di Coppa Italia un messaggio chiaro: «Torna presto Edo, ti vogliamo bene» appare sul maxischermo del Franchi. Poi, la sfida all'Empoli è ricca di gol ed emozioni, e si conclude dopo il 2-2 dei tempi regolamentari solo ai rigori, dove gli errori viola mandano ai quarti di Coppa i ragazzi di D'Aversa e condannano la Fiorentina di Palladino. «Non volevi la maglia, eccoti lo striscione: Edo ti aspettiamo», è la scritta mostrata prima del fischio da tutti i compagni di squadra, staff medico e collaboratori di mister Palladino a sostenere lo striscione, con tanto di cuori disegnati per Bove.

L'Empoli, arrivato a Firenze con molti titolari assenti, passa in vantaggio al 4': Quarta viene anticipato nella propria metà campo, palla dentro per Ekong che entra in area e con un secco diagonale batte Terracciano. Nel secondo tempo la Fiorentina scende in campo con maggior tenacia, lotta, e voglia di riprendere il risultato. Un forcing che viene premiato al 52': numero di tacco di Richardson (entrato poco prima a Quarta) che chiama al tiro Sottil da dentro l'area, il giovane portiere Seghetti respinge ma non può trattenere il pallone, sul quale si avventa il solito Kean per il più facile dei tredici gol stagionali realizzati. La Fiorentina accelera e trova il gol del vantaggio al 71' con Sottil che dall'incrocio delle righe dell'area di rigore fa partire un tiro che trova anche una deviazione, e si va a insaccare nell'angolo. Poco dopo, 73', Palladino manda in campo l'ex Parisi, per Gosens, e l'islandese Gudmundsson, per Beltran, che così torna in campo dopo l'infortunio. Alla ripresa del gioco, però, l'Empoli trova il gol del pareggio: Dodo e Cataldi perdono palla in uscita a centrocampo, Esposito viene lanciato in profondità, controlla, entra in area e col pallonetto batte Terracciano in uscita. Nel finale le due squadre provano a trovare il gol vittoria, senza riuscirci. Ecco, quindi, dopo tre minuti di recupero i rigori, senza passare come da formula Coppa Italia per i supplementari. Terracciano ne para uno, ma sono decisivi gli errori viola di Ranieri e Kean, mentre non sbaglia l'ultimo penalty Esposito, una promessa per il futuro.

