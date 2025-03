Passa la variante al progetto, ripartono i lavori nella chiesa 

Dopo un periodo di stop necessario per l’approvazione di una perizia di variante, sono ripresi nei giorni scorsi i lavori per la sistemazione della chiesa di Santa Maria degli Angeli a Flumini.

Gli operai della ditta incaricata stanno sistemando, come previsto dal progetto, la pavimentazione in mattonelle che è ormai completata all’ottanta per cento. L’intervento, che procede spedito, può continuare adesso senza interruzioni.

I lavori sono portati avanti con un finanziamento comunale di 441mila euro e comprendono, oltre all’abbellimento del sagrato con la nuova pavimentazione, anche la sistemazione dell’area verde e delle aiuole oltre che degli accessi da via Dei Nasturzi di fronte alla scuola primaria.

E sono praticamente conclusi anche i lavori nell’altra chiesa del litorale, quella di Sant’Andrea, inserita nell’omonimo parco, portati avanti dalla Curia dopo il crollo di un muro laterale.Da questa estate quindi, salvo intoppi, dovrebbe riprendere la celebrazione dei matrimoni e anche la celebrazione delle messe all’aperto. Era stato l’ex parroco don Gianni Paderi, scomparso dopo una breve malattia, a sollecitare più volte l’intervento. Lui che per non lasciare gli anziani fuori al freddo, aveva concesso loro una saletta per riunirsi proprio all’interno della chiesa.

RIPRODUZIONE RISERVATA