passa la nuorese, il san teodoro è nei guai 

San Teodoro 1

Nuorese 2

San Teodoro (3-5-2) : L. Melis; Muzzu (41’ st Santoro), Mannoni, Pandiani; Mauro, Mastromarino, Molino (10’ st Di Nardo), Ruzzittu, M. Melis; Moro (23’ st Giagheddu), Ruiz (38’ st Pirina). In panchina Deiana, Bassu, Saggia, Brandino. Allenatore Malu.

Nuorese (4-3-3) : Trini; Puddu, Filia, Dessolis, Aru (39’ st Pitirra); Chiappetta (29’ st Demurtas), Sanchez, Cadau; F. Cocco (29’ st G. Cocco), Manca (42’ st Zannini), Catte (52’ st Medde). In panchina Mascia, Steri, Ruggiu, Emerson. Allenatore Cirinà.

Arbitro : Urru di Sassari.

Reti : nel primo tempo 32’ Manca, 41’ Chiappetta; nel secondo tempo 5’ (r) Moro.

Note : espulso Puddu; ammoniti Ruzzittu, Puddu, Moro, Sanchez, Dessolis; recupero 2’pt-8’st.

San Teodoro. La Nuorese passa 2-1 a San Teodoro con due gol siglati nella prima frazione. Alla mezz’ora i verdazzurri sbloccano il risultato con Manca. Al 41’ Chiappetta raccoglie un cross dal fondo di Catte per il raddoppio. Il San Teodoro si accende nella ripresa accorciando dal dischetto con Moro. Poi il forcing e l’uomo in più nel finale non sono stati sufficienti a raggiungere il pari.

RIPRODUZIONE RISERVATA