Passa la legge anti-stranieri 

Mosca. Non è bastato oltre un mese di proteste di piazza per fermare in Georgia la legge contro le influenze straniere, voluta dal partito di governo Sogno Georgiano e ribattezzata dalle opposizioni “legge russa” per la sua somiglianza a quella che ha permesso a Mosca di mettere a tacere le voci del dissenso. Il Parlamento ha approvato la normativa in terza lettura mentre fuori dall’edificio continuavano le manifestazioni e dopo che uno scontro fisico è avvenuto anche tra deputati dentro l’aula. Con 84 voti favorevoli e 30 contrari, i parlamentari hanno dato il via libera alla legge, in base alla quale le organizzazioni non governative e i media che ricevono oltre il 20% di finanziamenti dall’estero si dovranno registrare come «organizzazioni che difendono gli interessi stranieri».

La presidente della Repubblica, Salome Zourabishvili, contraria alla legge, ha già annunciato che porrà il veto. Entro due settimane dovrà rimandarla al Parlamento, ma con l’obbligo di proporre un testo alternativo che potrà essere accettato o rigettato in toto dall’assemblea, senza una mediazione. Fonti diplomatiche a Tbilisi manifestano quindi la preoccupazione per un possibile scontro accompagnato da violenze di piazza che potrebbero portare a una destabilizzazione del Paese.

RIPRODUZIONE RISERVATA