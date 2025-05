Passa la Lazio L’Empoli è nei guai 

Empoli 0

Lazio 1

Empoli (3-4-2-1) : Vasquez; Goglichidze (1' st Sambia), Ismajli, Viti (45' st Campaniello); Gyasi, Fazzini, Marianucci, Pezzella; Solbakken (14' st Konate), Cacace; Colombo. In panchina Seghetti, Silvestri, Brancolini, De Sciglio, Tosto, Bacci, Esposito. Allenatore D'Aversa.

Lazio (4-2-3-1) : Mandas; Hysaj, Gigot, Romagnoli, Pellegrini (26' st Gila); Guendouzi, Rovella (34' st Provstgaard); Marusic (1' st Isaksen), Dia (14' st Vecino), Zaccagni (26' st Pedro); Castellanos. In panchina Provedel, Furlanetto, Basic, Dele-Bashiru, Ibrahimovic, Tchaouna, Noslin). Allenatore Baroni.

Arbitro : Colombo di Como.

Rete : 1' pt Dia.

Note : espulsi per doppia ammonizione al 39' pt Colombo e al 31' st Hysaj; ammoniti Goglichidze, Viti, Pellegrini, Vecino, e Provstgaard per gioco falloso; angoli 7-2 per la Lazio. Recupero 3' e 5'; spettatori 8.787.

Empoli. La Lazio vince a Empoli e può ancora sperare nella qualificazione Champions League visti gli scontri diretti di questa giornata. I biancocelesti battono 1-0 in trasferta l'Empoli. Toscani che non sfruttano i risultati negativi delle dirette avversarie in corsa per la retrocessione. Decisivo un gol segnato dopo appena 54’ secondi. Cross al centro dalla destra dell'ex Hysaj per Boulaye Dia che tutto solo controlla di petto e infila Vasquez con il piatto. Gara subito in salita per i toscani già costretti a inseguire.

La Lazio ha il controllo del gioco da subito. L'Empoli ci prova comunque, nonostante mentalmente sia a terra dopo lo svantaggio e con la vittoria che manca dall'8 dicembre 2024. Al 38' grossa ingenuità di Colombo che non toglie la gamba nel contrasto colpendo Gigot, per l'attaccante empolese è il secondo giallo in 4 minuti e arriva l'espulsione, era stato ammonito poco prima. Nel finale di primo tempo Guendouzi prova un tiro cross che gira tantissimo e sembra poter finire nell'angolino basso sul palo più lontano di Vasquez si allunga e mette in angolo.

Nella ripresa al 7' l’illusione del pareggio: sulla punizione calciata da Sambia, Solbakken spizza la sfera che con la deviazione di Romagnoli riesce a servire Viti per il tap-in sotto misura. Il Var però richiama l'attenzione dell'arbitro Colombo: gol annullato il fuorigioco di Viti. Si va avanti con altre due chiare occasioni per la Lazio; al 28' con Pedro che sfiora il palo e nel recupero con Isaksen che si vede parare un bel tiro da Vasquez.

