Passa in Aula il piano opere pubbliche 

Tre punti su tre approvati ieri durante il Consiglio comunale durato poche ore. Assenti per impegni di lavoro la capogruppo di “Quartucciu nel cuore”, Michela Vacca e il consigliere di minoranza, Giovanni Meloni.

La variazione al programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2023-2025 è stata approvata con i soli voti dei consiglieri di maggioranza. Franco Paderi e Paola Cocco hanno abbandonato l’aula dopo la discussione, mentre Damiano Paolucci ha espresso voto contrario. Ed è passata, nonostante l’astensione di Paolucci e il voto contrario di Paderi e Cocco, anche la variazione al bilancio di previsione per lo stesso triennio. Mentre il terzo punto, l’approvazione del regolamento per l’addizionale comunale all’imposta Irpef con la nuova aliquota e la soglia di esenzione per il 2024, è stato discusso e approvato (la minoranza non ha partecipato al voto) dopo una sospensione di 10 minuti.

