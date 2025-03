Passa il Torino, il Monza è sempre più in basso 

Monza 0

Torino 2

Monza (3-5-2) : Turati; D'Ambrosio (25' st Ciurria), Izzo, Palacios; Pedro Pereira, Birindelli (12' st Urbanski), Zeroli (25' st Vignato), Bianco, Kyriakopoulos; Keita (31' st Castrovilli), Ganvoula (12' st Mota) In panchina Pizzignacco, Mazza; Brorsson, Leković, Forson, Pessina, Martins, Colombo; Petagna). Allenatore Nesta.

Torino (4-2-3-1) : Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei (34' st Gineitis), Ricci; Lazaro (23' st Karamoh), Vlasic, Elmas (44' st Linetty); Adams (23' st Sanabria). In panchina Paleari, Donnarumma, Masina, Pedersen, Dembele, Sosa, Ilic) Allenatore Vanoli.

Arbitro : Rapuano di Rimini.

Reti : nel pt 41' Elmas, nel st 21' Casadei.

Note : r ecupero 1' e 3'; angoli 4 a 1 per il Torino; ammoniti Birindelli e Coco per gioco falloso, Palacios e Karamoh per comportamento non regolamentare; spettatori 11.053.

Monza. Il Torino prosegue il suo momento di ottima forma e torna da Monza con la seconda vittoria consecutiva in campionato. Un successo per 0-2 maturato grazie alle reti dei nuovi acquisti Eljif Elmas e Cesare Casadei.

RIPRODUZIONE RISERVATA