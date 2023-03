passa il terralba posada nei guai 

POSADA 1

TERRALBA 2

Posada (4-4-2) : Picco, Depalmas, Dettori, Bono, Deledda (16’ st Floris), A. Stefanoni (38’ st Careddu), G. Satta, Conteddu, Zela, Verachi (25’ st Pala), Murgia. In panchina Dalu, S. Satta, Castangia, Marroni. Allenatore Scanu.

Terralba (4-4-2) : Angioni, Melis, Orrù, Serpi (26’ st Frongia), Uliana, Onnis, Porru, Pitzalis (28’ st Diana), Volpe (47’ st Zonca), Manca (19’ st Soddu), Piras. In panchina Ulasci, Cammarota, Ezerdi, Costella, Armas, Soddu, Pau. Allenatore Firinu.

Arbitro : Sulis di Oristano.

Reti : nel primo tempo 32’ Piras; nel secondo tempo 17’ Pitzalis, 35’ Floris.

Note : ammoniti Deledda, G. Satta, A. Stefanoni, Piras.

POSADA. Secondo ko interno del Posada, sconfitto per 2 reti a 1 dal Terralba Francesco Bellu. Classifica che ora si fa pericolosa per i baroniesi, zona play out a un punto in attesa dell’esito della gara che la matricola Atletico Bono dovrà recuperare contro l’Abbasanta.

La gara si sblocca alla mezz’ora con Piras. Ospiti che raddoppiano al 17’ con Pitzalis. Nel finale il subentrato Floris dimezza lo svantaggio, rete che però non basta per evitare la sconfitta.

