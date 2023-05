Passa il Santo, “strage” col carro attrezzi 

In viale La Plaia, via Sassari, Largo Carlo Felice, viale Sant’Ignazio: nessuno è stato risparmiato. Decine di auto sono state portate via dai carri attrezzi, che ieri a Cagliari hanno fatto “strage” lungo il percorso di rientro della processione di Sant’Efisio. Un chiarimento è d’obbligo: i cartelli di divieto di sosta, secondo legge, sono stati piazzati nel rispetto delle 48 ore precedenti all’entrata in vigore dell’ordinanza.

Ma in Consiglio comunale viene sollevato un altro tipo di problema: «Non so quanti veicoli siano stati rimossi, ma è certo che ho ricevuto una quantità impressionante di segnalazioni», denuncia il capogruppo del Pd a palazzo Bacaredda, Fabrizio Marcello. L’esponente dell’opposizione sottolinea: «Il punto è che i divieti sono scattati alle 8 del mattino, quando il simulacro del Santo era atteso non prima della 22. Che senso aveva quell’orario?», si chiede. E aggiunge: «Negli anni passati l’ordinanza partiva dalle 15».

A confermare la tesi di Marcello, oltre ai vecchi documenti, c’è un ulteriore particolare: sul sito del Comune il link dell’ordinanza riporta l’orario delle 15, anche se il provvedimento poi fa riferimento alle 8. «Non vorrei che questa scelta», conclude il consigliere dem, «fosse legata a una carenza di carri attrezzi: pochi mezzi e, per evitare di non riuscire a rimuovere le auto, hanno anticipato l’orario».

