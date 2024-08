Passa il Puc, nuovo hotel in Costa 

«Blitz di Ferragosto», lo ha definito il consigliere di opposizione, Fabio Fresi, domandando all’Amministrazione comunale il perché di questa fretta. Ed in effetti non solo ai consiglieri di minoranza ma anche a non pochi cittadini interessati agli assetti del territorio, una data come quella di ieri, in un momento di massimo impegno, per buona parte degli arzachenesi, è suonata quantomeno strana. La posizione critica è stata sostenuta dai colleghi, Rino Cudoni e Francesca Pileri; i tre hanno chiesto in aula la sospensione della procedura di adozione, in considerazione dello scarso tempo che hanno avuto a disposizione per un approfondito esame nel piano, rilevando tuttavia in generale «uno scarsissimo interesse per le possibilità di sviluppo del centro urbano, in netta contrapposizione con le scelte fatte nelle frazioni».

Per il sindaco Roberto Ragnedda invece si tratta di un evento di grande importanza, non soltanto per il territorio di Arzachena ma per tutta la Sardegna, per il ruolo trainante che la cittadina ha nel turistico isolano. «Abbiamo portato in aula un piano equilibrato, fattibile – ha affermato il sindaco – in base alla situazione esistente e alle normative regionali vigenti, che potrà essere modificato, in base alle osservazioni che potranno arrivare dalla comunità».

Le volumetrie

Arzachena risulta praticamente satura per quanto riguarda le Zone F, ha ricordato l’assessore all’urbanistica, Alessandro Malu, pur tuttavia nell’ambito della normativa vigente c’è la possibilità di realizzare cubature fino a circa 80 mila cubi di cui circa 50 mila da destinare alle vecchie lottizzazioni in Zona F, che erano già state convenzionate e attuate e che possono essere trasformate solo in turistico-ricettive; il Puc individua poi un intervento di 30 mila metri cubi, per un nuovo albergo in Costa Smeralda, dietro il Cala di Volpe. Nelle Zone G niente nuove strutture turistico-ricettiva ma servizi annessi, a disposizione delle strutture stesse o attività. Offerte aumentate nelle zone D, verso Cannigione (località Pinna) e raddoppio volumetrie a Naseddu. Sostiene poi l’assessore Malu che il Puc, nelle zone C, consente maggiori possibilità per l’edilizia residenziale, a prezzi calmierati, soprattutto all’interno del nucleo urbano, sbloccando quei piani di lottizzazione in zona B e in zona C ai quali il PPR aveva posto l’alt, senza l’adozione dello strumento urbanistico comunale, particolarmente per quanto riguarda il borgo di Cannigione e gli altri oltre al centro di Arzachena. Ad approvare il Puc è stata la maggioranza; l'opposizione è uscita dall'aula.

