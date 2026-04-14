Passa il Piano per gli insediamenti produttivi 

In uno degli ultimi consigli comunali di questa amministrazione, ieri a Guspini si sono visti segnali di frattura nel gruppo consiliare del Partito democratico, riflesso di una campagna elettorale che da settimane anima la cittadina mineraria con due liste nate nel centrosinistra. Il consigliere di maggioranza Filippo Usai ha annunciato l’uscita dal gruppo con effetto immediato, formalizzando una rottura politica che definisce «maturata nel tempo». Durante la seduta è stato adottato a maggioranza – con l’astensione dello stesso Usai – il piano per gli insediamenti produttivi (Pip), una variante ritenuta strategica dall’amministrazione. Spazio anche alle spiegazioni in merito ai terreni del Monte dei Pascoli a Sa Zeppara.

Uscita

Nella lettera con cui comunica la decisione, Usai parla di un gruppo “fantasma”: “in cinque anni, le riunioni si sono contate sulle dita di una mano”, evidenziando anche il ruolo di capogruppo rimasto vacante per due anni. Critiche dure anche sul metodo amministrativo: “decisioni importanti “scoperte a cose fatte”, con i consiglieri relegati a semplici spettatori”. Tra le motivazioni politiche, il dissenso rispetto alla linea del partito di “blindare” una candidatura a sindaco invece di “salvaguardare l’unità del centrosinistra”.

Insediamenti produttivi

L’assemblea ha adottato a maggioranza – con l’astensione dello stesso Usai – il piano per il Pip: la discussione ha fatto registrare sostegno e soddisfazione con gli interventi di Stefania Atzei, Francesca Tuveri, Nanda Mandis, Alberto Lisci e Giuseppe De Fanti per la maggioranza, Marina Tolu e Simona Cogoni per il gruppo Impari. L’assessora Atzei ha definito l’atto «tra i più importanti della consiliatura», sottolineando che «sarà consentito l’insediamento non solo di attività artigianali ma anche commerciali, direzionali e di servizio per trasformare la zona industriale in un polo economico più integrato, capace di attrarre investimenti e creare occupazione». Sulla stessa linea il sindaco Giuseppe De Fanti: «La modifica è in analogia con quanto avviene in molti Pip, ed estende la possibilità di insediare attività». Più articolata la posizione di Usai, che riconosce al piano elementi di sviluppo condivisibili, ma è perplesso sui tempi: «Una modifica così strutturale, portata in aula a fine mandato, rischia di restare incompiuta». Usai ha criticato l’apertura alle grandi superfici di vendita, «non sostenibili per il contesto demografico del paese e potenzialmente dannose per il commercio di vicinato».

Sa Zeppara

L’interrogazione presentata dal gruppo Impari sui terreni del Monte dei Pascoli ha poi acceso il dibattito. La consigliera interrogante Simona Cogoni chiede chiarezza su «utilizzo, ricadute economiche e occupazionali» di un compendio «strategico per il territorio». In risposta, l’assessore Marcello Serru ha ricordato che i terreni sono di proprietà regionale, sottolineando l’impegno del Comune nel «seguire lo sviluppo dell’area, dove è in corso un processo di modernizzazione importantissimo».

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