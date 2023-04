Passa il Monza, lo Spezia ora rischia 

Spezia 0

Monza 2

Spezia (4-3-3) : Dragowski; Amian, Ampadu (42’ st Nikolaou), Wisnieski, Bastoni (13’ st Reca); Ekdal, Esposito, Kovalenko (13’ st Agudelo); Gyasi (35’ st Krollis), Shomurodov, Verde (13’ st Cipot). In panchina Zoet, Marchetti, Ferrer, Caldara, Bourabia, Sala. Allenatore Semplici.

Monza (3-4-2-1) : Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria (33’ st Sensi), Rovella (16' st Birindelli), Pessina, Carlos Augusto; Colpani (16’ st Machin), Caprari (21' st Petagna); Dani Mota (33’ st Valoti). In panchina Cragno, Sorrentino, Donati, Marlon, Antov, Barberis, Carboni, Ranocchia, Vignato, Gytkjaer. Allenatore Palladino.

Arbitro : Rapuano di Rimini.

Reti : 21’ pt Ciurria, 48’ st Carlos Augusto.

Note : ammoniti Gyasi, Birindelli, Sensi.

La Spezia. Vince il Monza di Palladino e lo Spezia vede le streghe. La squadra di Semplici non sa più vincere e la caduta casalinga di ieri (reti di Ciurria e Carlos Augusto) rischia di farla precipitare al terzultimo posto, piena zona retrocessione, al momento occupato dal Verona di scena domani a Cremona in un vero spareggio salvezza. I padroni di casa, privi di Nzola, non sono riusciti a rendersi pericolosi e alla fine il migliore in campo è stato il portiere Dragowski. Monza salvo e addirittura ottavo col Bologna.

