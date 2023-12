Passa il bilancio, restano i malumori 

La novità assoluta è la tempistica, da anni non accadeva che il bilancio di previsione per il triennio successivo passasse l’esame dell’aula entro la fine dell’anno in corso. Per il resto, il copione è quello che si ripete ormai da mesi: via libera senza l’appoggio di Prospettiva Aristanis che conferma il suo giudizio critico sull’operato della Giunta Sanna.

In Aula

Il documento è passato con 13 voti favorevoli (di Fratelli d’Italia, Udc, Psd’Az, Sardegna al Centro 20Venti più il sindaco) e otto contrari (Oristano Più, Pd e Oristano democratica e possibile). Astenuti l’esponente di Aristanis Sergio Locci e i consiglieri del gruppo misto Paolo Angioi e Davide Tatti. «Il bilancio non tratta in maniera concreta temi come lo sport e il verde. Siamo fortemente critici. Considerando il limbo in cui ci siamo trovati, volenti o nolenti, Prospettiva Aristanis si astiene dal voto» ha detto Tatti. Per il resto, dopo il breve intervento del presidente della commissione Bilancio Gigi Mureddu, un dibattito a senso unico con i soli interventi dell’opposizione. «Accogliamo positivamente il fatto che la maggior parte degli emendamenti presentati nella sessione precedente siano stati accolti, ma è importante esaminare a fondo le criticità e le opportunità che questo bilancio comporta. L’uso dei mutui per i lavori di sistemazione stradale prima di tutto» ha detto il consigliere di Oristano Più Umberto Marcoli, sollecitando un più cauto ricorso all’indebitamento per interventi strutturali. Marcoli si è soffermato poi sui ritardi nei lavori pubblici e sulla mancanza di una chiara programmazione per l’accesso ai fondi regionali, al Pnrr, al Piano strategico regionale e ai fondi di coesione. La collega di gruppo Carla della Volpe ha esortato la maggioranza a «uscire dalla logica del compitino e iniziare a fare un salto di qualità nella programmazione. L’eliminazione del disavanzo - ha fatto notare - è il dato più rilevante di questo bilancio di previsione. C’è da dire però che lo squilibrio si evita grazie alle somme erogate dalla Regione». Poi l’invito a rafforzare l’ufficio Europa, anche alla luce del nuovo ciclo di programmazione comunitaria 2021-2027.

Critiche

Il capogruppo di Oristano Più Efisio Sanna ha annunciato la richiesta di una sessione di lavori del Consiglio sull’operato della Oristano Servizi. «La vostra programmazione è carente, se non fosse per il Pnrr mancherebbe tutto e in particolare la modernità - ha tuonato - Le mancette elettorali della Regione vanno condannate. Vi rimandiamo indietro questo bilancio perché privo del necessario confronto con la città». Sul tema delle spese legali si è soffermato Sergio Locci che ha chiesto il potenziamento dell’ufficio competente. L’assessore al Bilancio Luca Faedda ha sottolineato che «è importante che il 19 dicembre l’amministrazione riesca ad approvare il bilancio dando risposte alle esigenze della città, a cominciare dal mantenimento inalterato della pressione fiscale». Per il sindaco «è grave che nessuno abbia evidenziato come si sia puntato a risanare il bilancio. Che sia avvenuto con l’aiuto della Regione che con 5 milioni e mezzo ci consente di andare avanti con serenità, poco importa - ha aggiunto - È un bilancio che dà una svolta a questa città».

