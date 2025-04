Passa il bilancio da trenta milioni 

Un bilancio di previsione da quasi 30 milioni di euro che interessa servizi sociali, ma anche lavori pubblici da finire o comunque da portare avanti nei prossimi 3 anni. Le partite aperte sono diverse: dall’ormai storica incompiuta dell’Auditorium di via Porrino, passando per la tanto attesa nuova casa di riposo di via Renzo Cocco. Ad accomunare queste opere è il fatto che, alla fine, le risorse sembrano non bastare mai.

I numeri

Il bilancio di previsione, secondo il sindaco Massimo Pinna, è «buono, in pari». Tra le voci che contano maggiori risorse c’è di sicuro quella legata ai servizi sociali. Fatto abbastanza comune, visto che nei bilanci, ai più bisognosi vengono destinate le risorse più ingenti. Nel caso sorrese si parla di 5 milioni di euro, «in modo da poter aiutare le persone meno abbienti e migliorare i servizi già attivi», come precisato dal primo cittadino.

Lavori

Poi ci sono le opere pubbliche: tra i cantieri che si avviano alla chiusura c’è quello milionario che permette di rifare sei chilometri di strade nel centro urbano. «Ormai stiamo finendo», commenta Pinna. Discorso diverso per altri cantieri, come quello dell’Auditorium dove «si procede spediti», ma pesa l’ombra dei finanziamenti, ancora non sufficienti tagliare il nastro e inaugurare lo spazio atteso da più di 20 anni. «L’ho detto anche in Consiglio», dice Pinna, «abbiamo partecipato ad un bando regionale per avere ulteriori risorse e fare davvero in modo che si concluda. Poi c’è da dire che in tanti casi si hanno i decreti, ma le risorse non ci sono ancora».

La casa di riposo di via Porrino, la prima a Villasor «è entrata nel secondo lotto di progettazione per concludere le operazioni già avviate. Inoltre stiamo andando avanti anche con il project financing, mostrando i locali ai privati interessati. Abbiamo anche discusso con l’assessore regionale al Bilancio per eventuali nuove risorse se non andasse in porto con i privati».

E poi si arriva all’ex zuccherificio. Il sindaco assicura: «Andremo avanti monitorando l’area. Per il recupero, è chiaro che il milione di euro che avevamo ottenuto non sia abbastanza. Prima il problema era l’occupazione, ora dobbiamo riqualificare per dare questi alloggi a chi ne ha bisogno da assegnare poi a canone moderato». Per quanto riguarda il canale coperto di Sant’Efisio, si attende il via libera burocratici per poi passare alla parte più operativa con il progetto esecutivo che consentirebbe la partenza delle operazioni.

