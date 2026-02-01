Passa il bilancio da 28 milioni di euro 

Il Consiglio comunale di Carloforte ha dato il via libera al bilancio di previsione 2026-2028. Il documento contabile di programmazione vale 28 milioni e 250 mila euro: 11 milioni e 250 mila sono le spese correnti, mentre gli investimenti ammontano a 17 milioni, in gran parte relativi ad opere pubbliche. «Sul bilancio hanno pesato il rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici – ha detto il sindaco Stefano Rombi – e l’obbligo di contribuzione al bilancio dello Stato. Nonostante questo lasciamo intatti gli stanziamenti sulle politiche sociali e aumentiamo quelli relativi alle manutenzioni delle strade extraurbane». Per gli altri settori, incluso il turismo, ci sono stati dei tagli rispetto agli stanziamenti dell’anno scorso, in seguito agli impatti non prevedibili delle novità finanziarie del 2026. «Abbiamo lasciato invariato lo stanziamento per i Servizi Sociali in considerazione del contesto di difficoltà economica – ha spiegato il sindaco – e abbiamo aumentato le somme per le strade extraurbane, una questione su cui è importante intervenire». Tutti gli assessori hanno illustrato le attività portate avanti e gli obiettivi raggiunti, dal bilancio, alla sanità, ai servizi sociali, all’ambiente, alla viabilità. Durante il Consiglio il sindaco Rombi ha annunciato l’ottenimento di 1.450.000 per la riqualificazione dell’area ex Pino Solitario e di 770 mila euro per la riqualificazione della bretella stradale che collega il Macchione al Cimitero. «Questo è il penultimo bilancio che approviamo da qui alla fine del mandato – ha detto il sindaco – da sottolineare che tra il 2022 e il 2025 sono stati ottenuti 30 milioni di finanziamenti per opere pubbliche, compresi i 12 milioni per il depuratore».

