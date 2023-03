Passa il bilancio da 20 milioni 

Per la prima volta dopo diversi anni nei quali lo si faceva non prima di luglio, il bilancio di previsione finanziaria triennale viene approvato dal Consiglio Comunale entro marzo.

La votazione

Due le astensioni nella seduta di martedì per un documento da 20 milioni di euro rispetto al quale l’assessora al Bilancio Francesca Locci ha lungamente ringraziato gli uffici e il segretario comunale Remo Ortu. Ringraziamenti anche dalla sindaca Isangela Mascia che ha fissato in dicembre l’obiettivo di approvazione del prossimo bilancio (consente di poter subito spendere i fondi disponibili) e si è a complimentata con la minoranza: «Fate un’opposizione critica ma seria con spunti costruttivi». Sul bilancio Francesca Locci parlato di «un documento che non è il nostro libro dei sogni dato che si tratta di un bilancio molto tecnico, ma contiene comunque risorse importanti in vari capitoli come quello della cultura con il rifinanziamento delle aperture della biblioteca per 12 ore settimanali anche se l’obiettivo era di 36. Il servizio è in salute come dimostrano i 350 prestiti al mese e l’alta frequenza di giovani». Rinnovata la collaborazione con varie associazioni (con Argonautilus tra le altre) e quella per i laboratori scolastici.

I progetti

L’assessora ha poi evidenziato fondi per 20 mila euro sulla manutenzione delle strade rurali e per 10 mila nella cura del verde pubblico, individuando in La Carruba, piazza don Giovanni Frongia, parco Scarzella e zona artigianale le aree più bisognose di attenzione. La zona artigianale si doterà anche di telecamere per la sicurezza e intanto procede la ricognizione per mettere a bando i lotti ancora non assegnati. Per la minoranza a favore Massimo Ventura («Mi piace quel che sento, auspico che i professionisti che si stanno selezionando diano una gran mano anche con i bandi Pnrr»), astenuti Alessio Pilloni e Anna Maria Di Romano: «Nel Dup anche il revisore dei conti ha rilevato che manca ogni riferimento ai progetti Pnrr, inoltre manca anche l’invio dei dati al “Bdap” per poter procedere a concorsi e assunzioni». Nella seduta, all’unanimità è stata poi approvata la revisione della gestione associata con l’Unione dei Comuni per lo sportello Suape.