Passa a trovare la compagna Lei lo uccide dopo un litigio 

VERCELLI. Tiziano Colombi, 58 anni, è stato ucciso a coltellate dalla compagna, la arrivo nell'abitazione della compagna, Rosa Comito, 60, dopo una lite nell’appartamento dove la donna abitava da sola, in una palazzina di edilizia popolare di corso XXVI Aprile. Colombi era passato per un saluto prima di cominciare il suo turno notturno come infermiere all’ospedale Sant’Andrea. Rosa Comito lo ha ferito alla schiena e in altre parti del corpo, mentre Colombi tentava inutilmente di difendersi. Dopo l’aggressione è stata lei a chiamare i soccorsi. I vicini di casa hanno riferito di aver mai sentito alcun litigio tra di loro: «Questo è un condominio tranquillo, non è mai successo nulla prima».

