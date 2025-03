Passa a casa e la trova occupata 

Poteva aspettarsi tutto, ma non certo di trovare la sua casa in via Augusto a Monserrato appena occupata da tre ragazzi: un’abitazione sfitta che la proprietaria non aveva abbandonato e che visitava di frequente. La donna ha notato la porta di ingresso forzata e ha chiamato i carabinieri, che hanno sorpreso i tre mentre si aggiravano nella casa, senza rubare nulla. Semplicemente, avevano deciso di vivere lì. Il Comando di Quartu ha inviato due pattuglie della stazione e del Nucleo radiomobile. I carabinieri hanno condotto i tre giovani in caserma, li hanno denunciati per violazione di domicilio e li hanno rilasciati, inviando un’informativa alla Procura.

Tutti giovanissimi

I protagonisti della vicenda hanno fra i 18 e i 22 anni, sono di Quartu e Monserrato e non hanno precedenti penali. Una bravata? Lo verificheranno le forze dell’ordine, che ovviamente hanno sentito anche la donna, sorpresa per l’accaduto. Anche perché i tre, ora indagati, non hanno saputo spiegare perché avessero preso possesso dell’immobile, quindi non è ancora chiaro se si sia trattato di un tentativo di occupazione abusiva, di una bravata o di altro.

È successo tutto venerdì notte. I militari della stazione di Monserrato, con il supporto del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Quartu, sono intervenuti dopo la richiesta di aiuto da parte di una cinquantaseienne residente in paese, che aveva trovato la propria abitazione occupata da estranei. La donna, passando in tarda serata nella casa attualmente sfitta, ha avuto l’amara sorpresa di scoprire che la porta d’ingresso era stata forzata e che all’interno, probabilmente, si trovavano degli sconosciuti. Si è così rivolta ai carabinieri, che hanno trovato i tre ragazzi nell’immobile, già in parte sistemati come se fossero a casa loro.

Il rompicapo

Al momento dell’interrogatorio nessuno dei tre avrebbe fornito una spiegazione logica sulla loro presenza in quell’abitazione. Così, non è chiaro se sia stato un blitz casuale o si siano fermati lì per dormire. La casa è stata immediatamente restituita alla legittima proprietaria, invece tre giovani sono stati denunciati per violazione di domicilio. Sulla vicenda è stata anche inviata un’informativa alla Procura della Repubblica.

