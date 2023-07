Pass Ztl, cambia la procedura Nuova piattaforma on line e via all’autocertificazione 

Il mondo digitale dà il benvenuto al Pass Ztl. Dal 1° agosto la procedura per il rilascio sarà più rapida, semplice e automatica. Il portale del Comune darà la possibilità agli utenti, grazie alla piattaforma appositamente creata, di richiedere, con il sistema dell'autocertificazione, il proprio documento. Un passo avanti verso la tecnologia per avvicinarsi alle esigenze dei cittadini e sgravare gli uffici da un servizio che occupava, quotidianamente, tre dipendenti. A oggi sono già stati caricati 14.000 pass di cui 4.600 per residenti e dimoranti. Possono ottenerlo commercianti, medici, personale sanitario, mezzi pronto soccorso e forze dell’ordine.

A presentare alla stampa le novità della procedura automatica, è stato il sindaco Paolo Truzzu, affiancato dall'assessore alle Politiche per la Mobilità, Alessio Mereu, dal dirigente del Servizio Mobilità, Daniele Olla, e da Giuseppe Chirri dell'ufficio pass Ztl.

«Le segnalazioni e le lamentele per i lunghi tempi di rilascio del pass erano parecchie», ha detto Truzzu. «Stiamo dando una risposta ai cittadini e liberando il personale impiegato in un unico servizio, che ora potrà dedicarsi ad altre attività. Diamo fiducia ai cittadini, che potranno caricare sulla piattaforma, in maniera autonoma, l’autocertificazione. Così sarà più comodo per gli utenti e semplificheremo il lavoro degli uffici». «Dopo aver completato tutti i passaggi il cittadino può stampare da solo il suo pass», ha spiegato Olla. «Siamo tornati ad una gestione umana dei numeri, in modo da dare risposte immediate agli utenti, era una grande criticità da risolvere».

Ora, con le nuove procedure, dovranno rinnovare il pass tutti i cittadini a cui era scaduto a fine 2022 e che avevano ottenuto la proroga per il 2023. Per informazioni 070/6774004.

