Pass per la Ztl, permessi sotto esame  

Sono 1.500 i pass, tra residenti e no, timbrati e firmati dal Comune per superare i varchi d’ingresso della zona a traffico limitato nel centro storico. Nove su dieci furono rilasciati a fine 2006 primi 2007 quando la giunta del sindaco Tonino Barberio, decise di chiudere alle auto e alla sosta delle auto il cuore del centro storico eccezion fatta ai residenti e al scarico e scarico delle merci. In tutti questi anni le condizioni che portarono all’emissione dei pass sono cambiate, tanti autorizzazioni sono da revocare e poche altri (su richiesta) da concedere. «Procederemo a un esame per verificare la permanenza o meno dei requisiti che avevano portato alla concessione. Stabiliremo quanti pass assegnare a famiglia residente con le deroghe previste dalla legge per le organizzazioni di volontariato e assistenza. Faccio un esempio, le auto immatricolate a nome di un’organizzazione e non personale degli incaricati», precisa l’assessore alla mobilità Ivano Cuccu. Per quasi vent’anni più che a traffico limitato quelle strade tabellate ztl sono state di fatto a traffico illimitato, tutti i giorni e a tutte le ore.

Segnaletica

«Se le indicazioni sono ben evidenziate e ben visibili, come lo sono, nella cartellonistica a norma di legge, l’ordinanza va rispettata. Non esiste alcuna campagna particolare tesa a punire e portare soldi alla cassa comune, l’obiettivo è controllare e intervenire in centro come in tutte le altre zone dalla città per garantire il rispetto delle norme e dei cittadini», precisa l’assessore Cuccu. In questo primo semestre (il dato è aggiornato al 22 giugno) le contravvenzioni per violazioni al codice della strada elevate dalla Polizia locale hanno fruttato al Comune 538 mila euro a fronte dei 486 mila di tutto il semestre 2022. Più 52 mila euro al 70 per cento per cento dovuto a infrazioni sulla Ztl.

Il cronoprogramma

Controllo di tutti i pass, confronto con le organizzazioni e gruppi di cittadini residenti e no per individuare giorni e orari di chiusura partendo dal presupposto che la Ztl è una realtà che va rispettata e ancor più lo sarà con l’installazione di una telecamera per ciascun varco attivate da spire elettromagnetiche inserite nell’asfalto e tabelloni luminosi con l’indicazione di varco aperto o chiuso. Varchi d’ingresso: via Ciutadella De Menorca spostato all’inizio della strada, via Serneste e via Montenegro e d’uscita in vicolo Angioy, via Angioy , via Crispi e via Garibaldi (Portixedda). «Questi dettagli si possono rivedere, l’assessore vuol discutere serenamente rispettando tutte le posizioni per arrivare a una sintesi da parte dell’intera Giunta».

Parcheggi

«Considerato che i residenti nel centro superano di poco gli 800 e le famiglie sono poco meno della metà non dovremo aver problemi per assicurare la sosta alle auto autorizzate che prevedo saranno di meno delle 1.500 attualmente censite. Tenendo conto che nel prossimo mese dovremo disporre dell’ex autostazione Arst che può garantire 80 stalli non a pagamento», conclude l’assessore Ivano Cuccu.

