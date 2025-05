Pasquini saluta: non avevo più la solita energia 

«Non mi ha pesato la pressione, fa parte del mio lavoro, ma una mattina mi sono svegliato e non avevo più la solita carica di energia». L'ormai ex general manager Federico Pasquini (non rinnoverà il contratto a fine giugno) ha voluto spiegare il perché del suo saluto a Sassari. «Sono sempre stato uno che ha lavorato da subito, già all'indomani dello scudetto stavo cercando nuovi giocatori. Quello slancio non l'ho più e siccome non voglio prendere in giro, sono andato dal presidente Sardara e gli ho comunicato l'intenzione di prendere un'altra strada».

L’analisi

Pasquini ha ammesso gli errori delle ultime due stagioni («aver cambiato troppo senza uno zoccolo duro») e ha pure chiarito il perché della mancata comunicazione sugli infortuni: «Da un lato ci sono stati infortuni dell'ultima ora e ricadute, dall'altro non volevamo dare alibi al gruppo che infatti è rimasto compatto e credo i risultati si siano visti, abbiamo fatto anche cinque vittorie di fila». Non è stata una vera e propria conferenza stampa, ma quasi un monologo di commiato più per evitare il prevalere delle emozioni che le eventuali domande. «Ringrazio il presidente Sardara, la dirigenza e i miei collaboratori per quello che ho potuto vivere in questi 14 anni a Sassari. E mi fermo qui, altrimenti mi squaglio».

La società

Nel comunicato ufficiale la Dinamo ha espresso “un ringraziamento sincero a una figura che ha lasciato una traccia profonda e significativa nella storia del club. Uomo di spiccate qualità umane e professionali, nei suoi 14 anni a Sassari ha servito il club con passione e dedizione nei ruoli di direttore sportivo, general manager e capo allenatore, contribuendo a conquistare traguardi storici come lo scudetto del 2015, le due Coppa Italia, le due Supercoppe e la FIBA Europe Cup nel 2019”. Ancora: “Nelle sue funzioni di direttore sportivo prima e di general manager poi, ha avuto un ruolo determinante nell’individuare e portare a Sassari tanti giocatori che hanno scritto pagine memorabili della storia biancoblu, rivelandosi anche un preziosissimo trait d’union tra squadra, staff tecnico e dirigenza”.

