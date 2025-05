Pasquini lascia la Dinamo dopo 14 anni 

Clamoroso alla Dinamo, o forse no, visti i segnali di stanchezza emersi in società dopo 14 anni vissuti con risultati oltre le aspettative ma anche con dispendio di energie oltre le aspettative. Il general manager Federico Pasquini sta per lasciare Sassari e andare a Treviso. La notizia trova conferme seppur non ufficiali. La decisione sembra già presa.

Pasquini è stato il braccio destro del presidente Stefano Sardara da quando nell'estate del 2011 ha rilevato la Dinamo dalla famiglia Mele. Come allenatore della Robur Sassari di serie B aveva avuto modo di farsi apprezzare da Sardara che poi lo ha voluto come general manager e ha svolto persino il doppio ruolo nel campionato 2015/16 quando si è trattato di subentrare al dimissionario tecnico Marco Calvani che a sua volta aveva sostituito Meo Sacchetti, il coach del triplete. Pasquini aveva poi allenato per tutto il campionato seguente e si era dimesso un mese e mezzo prima della fine del campionato 2017/18 per ritornare a svolgere solo il ruolo originale di general manager.

Nuovo corso?

Le ultime due stagioni sono state tormentate e stressanti tra cambi di allenatore (Bucchi, Markovic e Bulleri) organici mezzo rivoluzionati e risultati deludenti, con la Dinamo rimasta fuori da playoff scudetto e Coppa Italia. Il gm Pasquini ha fatto molto da parafulmine e gli innegabili meriti nella gestione del mercato negli anni d'oro insieme a Sacchetti e Pozzecco (quelli sino al 2021) sono stati accantonati da una parte della tifoseria che ne ha evidenziato invece le scelte poco felici, peraltro prese – come quelle felici – sempre insieme all'allenatore in carica.

Certo è che con la partenza di Pasquini bisogna trovare un altro general manager che sia in sintonia col presidente Sardara. Un cambio di gm significa anche idee diverse sul mercato.

Mercato

Da capire poi se l'avvicendamento del general manager influirà sugli accordi di conferma già presi (il coach Bulleri e il lungo statunitense Thomas), sui contratti pluriennali (il lungo Vicini, gli esterni Tambone e Veronesi) e sulla partenza o conferma dei giocatori in scadenza di contratto, soprattutto il play Bibbins, la guardia-ala Fobbs e l'ala Bendzius, i tre stranieri che comunque pur tra alti e bassi hanno fornito prestazioni secondo le aspettative, mentre il play Weber è andato persino meglio di quanto fosse preventivato e il play Cappelletti è stato decisamente tra i più continui.

Insomma, la Dinamo 2025/26 è ancora tutta da disegnare, ma con Pasquini che va via, l'ingaggio di un nuovo gm è la prima mossa, quella che poi condizionerà tutto il resto del mercato.

RIPRODUZIONE RISERVATA