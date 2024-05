Pasquini disegna la Dinamo futura (senza l’ala Diop) 

Sassari. Cappelletti, altri due play-guardia, Bendzius, due ali e un centro fisici, ma non Diop «destinato a squadra di alto livello». È l'identikit della Dinamo 2024/25 che sarà allenata da Markovic secondo quanto detto dal general manager Federico Pasquini nella conferenza stampa tra passato e futuro. «Preferisco una squadra che faccia 26 punti ma dando battaglia e trascinando il pubblico, piuttosto che una che ne fa 28 con tanti alti e bassi come quest'anno». Il gm biancoblù ha aggiunto: «Non ci ha soddisfatto l’andamento della squadra, capace di vincere a Ludwigsburg ma di perdere male ad Atene, di battere le prime sette del campionato ma anche di farsi battere da Pesaro e Varese».

Errori da non ripetere

Pasquini ha ammesso le proprie colpe: «Come responsabile dell'area tecnica sono quello che ha commesso più errori. Pensavo che la multinazionalità potesse essere un vantaggio, così come il fatto che molti fossero in scadenza di contratto e quindi stimolati a mettersi in mostra, invece ha impedito di fare squadra, trovare appartenenza e avere continuità». L'altro errore è stato «non avere abbastanza giocatori con esperienza di campionati importanti. Gombauld, Tyree, Diop e Charalampopoulos erano al primo o secondo campionato dove essere protagonisti a un certo livello. Pensavamo che potessero compensare gli altri, ma Bendzius si è fatto male subito ed è stata una mazzata, Whittaker è stato tormentato un mese e mezzo dalla mononucleosi. Poi altri infortuni e una partenza con una sola vittoria in otto gare ci hanno condizionato».

Il futuro

« Dovrò come sempre assecondare l'allenatore. Markovic vuole due giocatori che creino con la palla in mano e fisicità nei ruoli dal 3 al 5». C'è un gruppo italiano da ricostituire: «Partiremo da lì con qualche giovane e contratti pluriennali». E sulle coppe europee: «La partecipazione non è più nelle nostre mani, vediamo che succede, ma non dovessimo farle non sarebbe un dramma. L'importante è costruire una squadra da battaglia, una che possa ricreare subito quell'entusiasmo visto al PalaSerradimigni contro Bologna e Brescia».

