Pasquetta, un anticipo dell’estate 

Non tutti amano il mare. «La nostra idea era quella di stare in un posto tranquillo all'aperto, quindi abbiamo pensato subito a Monte Urpinu che per me è un luogo dell’anima essendo cresciuto in via Castelvì», racconta Franco Carta, dentista di 60 anni. Con lui, una nutrita comitiva di amici sistema sul tavolo panini, torte salate con verdure, dolci sardi e le immancabili uova di cioccolato. Tra loro c’è Stefania Trudu, 47 anni, creatrice di gioielli sardi: «È la prima volta che trascorro il giorno di Pasquetta a Monte Urpinu», dice, «abbiamo tanti bellissimi parchi che in giorni come questi meritano di essere valorizzati. Li preferisco perché c’è una dimensione più intima e a contatto con la natura».

Sin dalla mattina presto il Poetto è pieno di famiglie, ciclisti, surfisti, giovani che passano il tempo tra una partita di calcio, una buona colazione o nel bagnasciuga a giocare con i racchettoni. «Un giro in bici è quel che ci vuole dopo le abbuffate di Pasqua», ci scherza su Andrea Murru, 46 anni, mentre fa una sosta a Marina Piccola. Poco distante, Don Fabrizio Porcella, 48 anni, passeggia e si gode lo scenario incantevole: «Avendo la giornata libera ho deciso di prendermi un po’ di tempo per me e respirare l'aria di mare. La giornata è magnifica, sarebbe stato un peccato non approfittarne».

Prove d’estate nelle spiagge di tutta l’Isola. Ma nel lunedì di Pasquetta è pienone anche nei parchi e nei centri storici. A Cagliari, Alghero e Olbia, per esempio. Basta poco – la giusta compagnia, il bel clima e un pizzico di curiosità - per sentirsi turisti nelle proprie città. Nel capoluogo, in particolare, tantissime persone si sono ritagliate un attimo di riposo tra il lungomare, i parchi e i quartieri storici, soprattutto Castello e Stampace, per godere delle bellezze architettoniche.

Sul lungomare

Nei parchi

Dimensione intima e religiosa si coniugano alla perfezione nella basilica di Bonaria e non smettono di affascinare generazioni di cagliaritani come Massimiliano Cossu, 55enne ingegnere elettronico con la passione per l’arte: «Amo fare il turista nella mia città. Adoro farmi sorprendere dalle nostre bellezze che meriterebbero più considerazione. Non dobbiamo dare per scontata la nostra storia perché lì stanno le nostre radici».

Tra i monumenti

Carlo Onnis, 81 anni, avvocato e poeta, ammira la cripta della Cattedrale di Santa Maria Assunta e di Santa Cecilia: «La parte sotterranea è la mia preferita: qui si respira la poesia che va coltivata perché ci permette di farci attraversare dalla bellezza». Bellezza che non sfugge a Laura Marras, 20 anni, che dopo una visita al Bastione Saint Remy decide con i propri genitori di visitare la cattedrale: «Quest'anno sentivo il desiderio di immergermi nei luoghi simbolo della città». Pensiero condiviso anche da Beatrice Careddu, 22 anni, studentessa in Ingegneria per l’ambiente. «Poter ammirare il museo archeologico è molto suggestivo ed emozionante», osserva mentre esce dalla Cittadella dei Musei, «mi è capitato di venire qui ai tempi della scuola, quest’anno ho deciso di ripetere l'esperienza con più calma. Abbiamo un bellissimo mare, certo, ma Cagliari ha tantissime altre bellezze che meritano di essere ammirate».

L’eccezione

In Sardegna fa eccezione Lanusei, che ieri ha chiuso le porte in faccia ai turisti. Nel pomeriggio, neanche un bar aperto.

Se n’è accorto un gruppo di villeggianti campidanesi che, dopo aver pranzato nel bosco Seleni, è sceso in paese per sorseggiare un caffè. Soltanto nel tardo pomeriggio ha riaperto i battenti un bar in piazza Mameli.

