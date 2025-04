Pasquetta tra sport, cibo e natura 

Natura, cibo e sport: si rinnovano anche per la Pasquetta 2025 gli appuntamrnti “storici” a Scano Montiferro, Bauladu e Bidonì.

Scano Montiferro

L’antico vulcano del Montiferru è pronto a ospitare visitatori e turisti curiosi di farsi incantare dalle ricchezze ambientali e le affascinanti storie dei banditi che qui, secoli fa, imperversavano. Il giorno di Pasquetta torna “Barbarighinu, il sentiero dei banditi”, il trekking nelle montagne di Scano. Lunedì un viaggio in un ambiente incontaminato, che scuote l’anima tra storia e leggenda per godere delle bellezze naturalistiche: spelonche, radure, boschi secolari come sa Roda Manna, quindi animali selvatici come cervi, mufloni e cinghiali. E chi partecipa ha la possibilità di calpestare i sentieri che secoli fa erano battuti da spregiudicati briganti e dai pastori erranti. Cinque le tappe di “Barbarighinu” attraverso 8 chilometri di agevole passeggiata: durante il tragitto, ad ogni sosta, gli escursionisti vengono trascinati in affascinanti racconti della montagna, le bardane dei banditi rievocate con documenti storici d'archivio. Partenza alle 9 verso Leari, antico villaggio tardo-nuragico; prima tappa la sorgente de su Laccheddu Biancu, area ristoro dove sgorga un’acqua cristallina. Terminata la salita si discende per sa Roca de Pedras Nieddas, promontorio di rocce basaltiche, dove sorgono rari esemplari d’acero. Quindi arrivo a sa Roca Traessa, un dicco vulcanico a 800 metri d'altitudine, dove sorge su suile de sas Portas, dove si fa la sosta per il pranzo, vicino ad alcune capanne in pietra di origine medioevale. «L’ultima tappa prima del rientro a Scano Montiferro a sa Roca de s’Òmine, una rupe che ricorda sembianze umane», spiegano gli organizzatori dell’associazione culturale “Barbarighinu”, Antonio Flore Motzo, Antioco Milia, Maria Francesca Flore e Pietro Manca.

Bauladu

Da 44 anni, a Bauladu, invece Pasquetta è sinonimo di corsa campestre dal paese a Zinnuri. Una corsa che segnò anche la nascita dell'Atletica bauladese, e il primo vincitore assoluto nel 1980 fu proprio un giovane atleta locale: Michele Zara. Lunedì il raduno degli atleti è fissato alle 8.30 in piazza Emilio Lussu; alle 9.20 via per le categorie esordienti, ragazzi e cadetti e alle 10 la partenza delle rimanenti categorie per un tragitto di 9 chilometri e 800 metri. Organizza il gruppo Atletica Bauladu in collaborazione con il Comune e la Fidal Sardegna.

Bidonì

La Pro Loco di Bidonì è pronta ad accendere i fuochi per la “sagra de s’anzone”. Lunedì dalle 9 i partecipanti potranno effettuare un’escursione nei dintorni dell’Omodeo e nella pineta di Istei dove alle 11.30 inizieranno gli assaggi di alcune prelibatezze e dalle 13.30 il pranzo. Durante la giornata l’accompagnamento musicale sarà affidato ai “Dilliriana” mentre la ”Sea wreck escursioni” organizza le gite in gommone sul lago (prenotazioni al 347 3846907).

