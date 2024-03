Pasquetta nell’antica carrozza 

Dopo circa due anni di incertezze e di sospensioni, di nuovo tutti in carrozza col Trenino verde della Sardegna. È il primo a inaugurare la nuova stagione nell’Isola. La partenza è fissata alle ore 9 del primo aprile, il giorno di Pasquetta, con l’incontro dei partecipanti al viaggio nella vecchia stazione di Macomer. Si parte a bordo della carrozza storica Bauchiero, del 1913, lo stesso modello nella quale nel 1921 viaggiò lo scrittore David Herbert Lawrence, che poi descrisse in un libro “Mare e Sardegna” la sua affascinante esperienza. Il servizio è affidato alla cooperativa Esedra, che annuncia l’evento con uno slogan: “Pasquetta 2024, non fartela raccontare”.

L’iniziativa

Tanti hanno subito prenotato il viaggio che si svolge tra Macomer e la Planargia, col trenino che si addentra in territori segnati dalla tradizione pastorale, fino alle rovine dell’abbazia cistercense di Santa Maria di Corte, a Sindia, edificata nel 1147 e considerata fra le più antiche d’Europa. Dopo la visita guidata nel complesso monastico, il viaggio riprende fino alla stazione di Tinnura, per la visita nel piccolo centro, e si conclude a Tresnuraghes, con la degustazione della malvasia e dei dolci tipici. Il viaggio verso Bosa proseguirà in pullman. Dopo il pranzo si rientra a Macomer: la giornata si concluderà nella necropoli di Filigosa.

I lavori

«Il trenino si ferma a Tresnuraghes - spiega Rossana Muroni, della cooperativa Esedra - poiché la linea per Bosa, danneggiata dagli incendi dell’estate del 2021, non è ancora pronta». All’Arst, tuttavia, garantiscono che da maggio tutti i problemi saranno risolti. «Abbiamo provveduto a ripristinare l’intera tratta. L’incendio di tre anni fa aveva distrutto oltre tremila traversine in legno - dice il direttore generale, Carlo Poledrini - la tratta tra Tresnuraghes e Bosa Marina è interessata da altri interventi di adeguamento con i lavori in più che contiamo di terminare entro maggio». Poledrini annuncia che il trenino verde tra Macomer e Bosa è il primo che parte in questa nuova stagione mentre gli altri nell’Isola partiranno in successione. Rossana Muroni aggiunge: «Partiamo il primo aprile, proseguiremo ancora il 25 e 28 aprile e primo maggio, prima di aprire la stagione estiva, con le prenotazioni che arrivano da Italia e dall’estero».

