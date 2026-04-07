Pasquetta, folla di visitatori a S’Arcu ’e is Forros 

Il digestivo di Pasquetta a base di archeologia. In tantissimi, durante le festività e soprattutto il Lunedì dell’Angelo, hanno scelto il complesso di S’Arcu ‘e is Forros e Sa Carcaredda, gestito da Archeonova, società in house del Comune di Villagrande, per un tuffo nella storia, visitando il villaggio santuario di epoca Nuragica, centro nevralgico per le comunità che popolavano l’area montana caratterizzata da un paesaggio che toglie il fiato. Gettonatissimo S’Arcu ‘e is Forros, sul lato destro della statale 389 in direzione sud. Qui, su un insediamento preesistente, 3000 anni fa circa, i nuragici costruirono due grandi templi a megaron, caratterizzati dalla pianta rettangolare, all’interno dei quali si praticavano dei riti che richiamavano numerose persone in occasione di feste e ricorrenze.

Gli ultimi scavi hanno restituito un secondo tempio a megaron caratterizzato dalla presenza di un singolare altare in pietra messo in opera con conci ben lavorati di basalto e arenaria rossa che gli conferiscono una raffinata bicromia. I grandi templi di S’Arcu ‘e is Forros sono inseriti nel tessuto di un ampio villaggio, in parte scavato, che ospita numerosi edifici che per le loro caratteristiche hanno permesso di chiarire la vocazione del sito. Tra maggio e giugno sono previste nuove campagne di scavi coordinate dalla Soprintendenza. (ro. se.)

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