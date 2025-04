Pasquetta e 25 aprile, per anziani e giovani gite a Tonara e Bosa 

Il Comune organizza due gite. Una dedicata agli anziani, il 21 aprile, in occasione della “Sagra del torrone” a Tonara; la seconda, invece, riservata ai giovani, a Bosa, per il “Bosa beer fest”, il 25 aprile. Per quanto riguarda la gita a Tonara, potranno partecipare i residenti di età minima ai 60 anni e i loro eventuali coniugi, tra i 50 ed i 59 anni. Per la giornata a Bosa, invece, potranno presentare la richiesta i cittadini residenti a Palmas Arborea di età compresa tra i 18 e i 49 anni e i non residenti della stessa fascia d’età, ma solo in caso di disponibilità di posti.

La partecipazione alle gite da parte dei non residenti è soggetta al pagamento di una quota, mentre per i residenti a Palmas Arborea è gratuita. Saranno ammessi massimo 62 partecipanti per ciascuna gita. Le domande andranno presentate al Comune, entro l'11 , esclusivamente utilizzando il format presente sul sito istituzionale del Comune. (g. pa. )

