Aperture (e manifestazioni) straordinarie, a Olbia, per il giorno di Pasquetta. All'insegna della cultura, il lunedì di Pasqua apre le porte del Museo archeologico: dalle 9 alle 13 si potrà andare alla scoperta dell'intera vicenda storica della città antica a partire dalla preistoria fino al XIX secolo, attraverso i relitti romani e medievali rinvenuti nello scavo del porto antico (l'attuale lungomare), custoditi nelle undici sale della nave ormeggiata nell'isola Peddone. Dalle 10 alle 13 (ultimo ingresso alle 12,30) è visitabile anche la Necropoli di San Simplicio ed è possibile fruire del sistema di audioguide in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo: il sito, che conserva parte dello scavo archeologico eseguito in occasione dei lavori di riqualificazione dello spazio antistante la basilica, restituisce circa 450 tombe di età romana e la storia di Olbia dai fenici al medioevo. Per coloro che non intendono rinunciare alla tradizionale scampagnata di Pasquetta, torna, dopo anni di stop causa pandemia, la caratteristica festa campestre di San Vittore. Dalle 11,30 davanti alla chiesetta omonima l'associazione Eventi frizzanti organizza l'evento con la musica dal vivo dei Baroni Rampanti, il cui ricavato finanzierà la manifestazione del Primo Maggio, ormai alle porte. (t. c.)

