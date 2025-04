Pasquetta all’insegna del torrone tra escursioni, lago e cucina tipica 

La Barbagia scalda i motori in vista della Pasquetta preparandosi ai vari eventi sul territorio, con le strutture ricettive sold out da settimane e una potente macchina dell’ospitalità guidata da volontari e imprenditori.

La festa di sapori

Partendo da Tonara, dove si lavora all’appuntamento della 44esima Sagra del Torrone, grande l’unione di intenti fra Comune, Centro commerciale naturale e altri attori regionali, in una lunga giornata di eventi fra degustazioni, spettacoli folkloristici e visite guidate. Si apre alle 10 con la mostra dell’abito tradizionale e del torrone, a cura del gruppo folk Peppino Mereu. In contemporanea (fino alle 15) la dimostrazione sulla produzione di torrone e realizzazione di campanacci, anche la mostra di tessitura (viale della Regione) e il percorso itinerante nei murales. Previste le visite guidate alla casa museo Sulis-Mascia, per poi dare spazio alla prima rassegna “Mini folk” in piazza Sant’Antonio, presentata da Claudia Licheri. Tra i partecipanti, il gruppo folk San Giovanni Battista di Castiadas, i bambini dell’Accademia tradizioni popolari di Tempio Pausania, il mini folk Tanponeddu di Luras. Nel corso della giornata, le musiche itineranti dei gruppi etnici “A brazzos tentos” e “Fantasias de ballos” e “Sonallas”. Protagonisti anche i suonatori Davide Puligheddu e Maria Antonietta Bosu, insieme alle launeddas di Michele Deiana, Leonardo Palmas, Stefano Pinna e Andrea Contu. Grande il sentimento di rinnovato entusiasmo tra le vie locali, dove i promotori lavorano senza sosta agli ultimi ritocchi. «Abbiamo pensato a un programma – dice il presidente della Pro Loco Pierluigi La Croce – dove la tradizione si fonde con l’identità, valorizzando le produzioni artigiane, ma anche arte, storia e cultura. Sarà come sempre una grande festa intergenerazionale, ma soprattutto l’inizio di vari eventi che vedranno la nostra comunità protagonista a partire dai prossimi mesi».

Lago, pranzi, tradizione

Gavoi propone la Pasquetta in e-bike sulle sponde del lago di Gusana: «È un modo alternativo per poter scoprire il territorio, consentendo anche a chi non è un atleta di poter vivere un’esperienza bellissima a stretto contatto con la natura», racconta Gianni Sedda, di Barbagia Rent e-bike, che pone l’accento anche sulla sinergia instaurata con le strutture ricettive del posto: «Saremo impegnati con un tour unico che inizierà alle 9.30 nel centro abitato, spostandosi poi a Gusana, dove il gruppo potrà visitare le domus de janas e risalire lungo il rio Aratu. Non mancheranno i pranzi a base di prodotti tipici, in collaborazione con i ristoratori locali». A Oliena, il rito de “S’Incontru” in programma per stamane, proseguirà domani con la tappa finale del festival “S’Incontru de Uliana: musica, arte e sacralità ai piedi del Supramonte”. Dal pomeriggio fino a sera, musica con i Lazy Boys, Federica Urracci Band e Rock in Trio. Si chiuderà in serata col concerto dell’armonicista Moses Concas (parco Bonaera - via Bellieni ore 20). «Abbiamo pensato a una nuova formula che potesse offrire ai visitatori in transito più eventi e l’offerta di servizi messa in campo dalle nostre attività ricettive, unite in unica rete», commenta il sindaco Bastiano Congiu. Per Desulo, reduce dal successo degli eventi della Settimana santa, promossi da Pro Loco e Comune, previste escursioni sul Gennargentu, con i visitatori alla scoperta delle località de Is Erbas Birdes e Cammos Trottos partendo da Su Filariu. Previsti pranzi con i pastori e menù territoriali negli agriturismi e ristoranti del paese.

