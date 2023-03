Pasquetta, all’Asinara arriva Enrico Ruggeri 

La Pasquetta come una fiera tutta dedicata alla promozione dell’isola dell’Asinara che culminerà nel concerto dell’artista Enrico Ruggeri, il big della musica italiana che animerà la giornata del 10 aprile sul palcoscenico allestito nell’area verde della Torre Aragonese. Lungo il corso mercatini artigianali e opere dell’ingegno per agevolare il processo di ripresa culturale e sociale del centro storico, dove protagonisti saranno le associazioni e gli operatori dell’isola Parco, promotori delle bellezze paesaggiste e del patrimonio naturalistico e ambientale dell’Asinara. La manifestazione "Note sotto la Torre- Pasquetta in musica per l’Asinara” sarà una occasione per coinvolgere il Parco nazionale e l’Area marina protetta, attraverso uno spazio tutto dedicato alle esposizioni e alle informazioni sulla storia, sulla natura e sulle modalità di visita. Una opportunità per presentare i percorsi di certificazione dei servizi e dei prodotti che hanno ottenuto la certificazione del marchio di qualità con la Carta europea del turismo sostenibile. Un preludio all’esibizione del cantante e scrittore milanese che salirà sul palco alle 18 pronto a dar vita ad una serata musicale con il suo ricco repertorio da solista.

