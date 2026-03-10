Pasquetta a Cannigione: è Fedez la stella 

Fedez, Francesca Michielin e Manuelito saranno i protagonisti della Pasquetta 2026 a Cannigione, organizzata dal Comune di Arzachena. L'evento è in programma lunedì 6 aprile al Parco Riva Azzurra e rappresenta da anni uno degli appuntamenti più attesi della primavera della Gallura, capace di richiamare residenti, famiglie e visitatori da tutta Italia. L’obiettivo dell'amministrazione è quello di valorizzare il territorio attraverso un grande evento musicale in uno dei luoghi più suggestivi della costa. La manifestazione si inserisce nella tradizione degli eventi pasquali che negli anni hanno visto esibirsi ad Arzachena decine di artisti, contribuendo alla crescita dell'attrattività turistica del territorio e al sostegno delle attività economiche locali.

Fedez arriva a Cannigione dopo il quinto posto ottenuto al Festival di Sanremo con “Male necessario”, brano scritto e interpretato insieme a Marco Masini e premiato con il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo, uno dei riconoscimenti più prestigiosi della kermesse.

Accanto a lui sul palco di Cannigione, Francesca Michielin, cantautrice, musicista e direttrice d'orchestra tra le più versatili della scena italiana, e Manuelito Zappadu, produttore e volto di riferimento della musica urban, contribuiranno a costruire un evento capace di coinvolgere un pubblico ampio e trasversale.

L'appuntamento di Pasquetta segna l'inizio della stagione turistica ad Arzachena. «Sarà una giornata di festa, partecipazione e promozione del nostro patrimonio naturale e culturale, commenta l'amministrazione comunale guidata da Roberto Ragnedda.

