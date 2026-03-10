VaiOnline
L’evento.
11 marzo 2026 alle 00:18

Pasquetta a Cannigione: è Fedez la stella 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Fedez, Francesca Michielin e Manuelito saranno i protagonisti della Pasquetta 2026 a Cannigione, organizzata dal Comune di Arzachena. L'evento è in programma lunedì 6 aprile al Parco Riva Azzurra e rappresenta da anni uno degli appuntamenti più attesi della primavera della Gallura, capace di richiamare residenti, famiglie e visitatori da tutta Italia. L’obiettivo dell'amministrazione è quello di valorizzare il territorio attraverso un grande evento musicale in uno dei luoghi più suggestivi della costa. La manifestazione si inserisce nella tradizione degli eventi pasquali che negli anni hanno visto esibirsi ad Arzachena decine di artisti, contribuendo alla crescita dell'attrattività turistica del territorio e al sostegno delle attività economiche locali.

Fedez arriva a Cannigione dopo il quinto posto ottenuto al Festival di Sanremo con “Male necessario”, brano scritto e interpretato insieme a Marco Masini e premiato con il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo, uno dei riconoscimenti più prestigiosi della kermesse.

Accanto a lui sul palco di Cannigione, Francesca Michielin, cantautrice, musicista e direttrice d'orchestra tra le più versatili della scena italiana, e Manuelito Zappadu, produttore e volto di riferimento della musica urban, contribuiranno a costruire un evento capace di coinvolgere un pubblico ampio e trasversale.

L'appuntamento di Pasquetta segna l'inizio della stagione turistica ad Arzachena. «Sarà una giornata di festa, partecipazione e promozione del nostro patrimonio naturale e culturale, commenta l'amministrazione comunale guidata da Roberto Ragnedda.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto

Guerra e bollette, l’Isola paga il prezzo più salato

Stangata da oltre 800 euro per le famiglie sarde In nessun’altra regione si spende così tanto 
Luca Mascia
Il conflitto

Meloni oggi in Aula «Difendere Hormuz»

Asse con Starmer e Merz per tutelare le navi Mattarella: non torniamo alla tirannide cesarista 
Il sussidio

Ok al Reddito di studio E in Consiglio nasce il “diritto alla felicità”

Votata all’unanimità la legge sul Rest, il sostegno per chi vuole tornare a scuola 