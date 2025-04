Pasqualino Secchi, il partigiano di Mandas ucciso nel Bellunese 

Gianfranco Secchi quello zio arruolatosi nella Regia Marina e poi scomparso mentre, da partigiano, cercava di difendere la sua patria, non lo ha mai conosciuto. Eppure ha passato molti anni a cercare di ricostruire la sua storia e a dare allo zio Pasqualino la dignità di una scritta su una lapide per riconoscerne il sacrificio. Da domani sulla lapide di Mezzomiglio, nelle Prealpi Bellunesi, sparirà il nome di “Ignoto sardo” e comparirà quello di Pasquale Secchi, marinaio nato a Mandas il 12 aprile del 1925 (non a caso è stata scelta la data di domani), arruolato nella Regia Marina e poi aggregatosi alla Resistenza nel Cansiglio, tra il Veneto e il Friuli, la zona in cui le Prealpi Bellunesi ospitavano numerose squadre di partigiani. Pasqualino, così lo chiamavano i familiari e i compaesani, aveva solo 19 anni quando venne trucidato dai nazisti, insieme ad altri quattro eroi della Resistenza, il 31 agosto del 1944 durante uno scontro a fuoco nei pressi di una malga della zona (le fattorie tipiche delle montagne alpine).

La ricerca

Per decenni sulla lapide che ricorda quel sacrificio umano a Mezzomiglio è comparsa solo la scritta “Ignoto sardo”. Da domani sarà diverso grazie a un’indagine storica accurata condotta da diversi studiosi e storici locali, dal Comitato di ricerca e l’Archivio dell’Ufficio storico della Marina militare, e grazie ad alcune citazioni contenute nella tesi di laurea della professoressa Serena Dal Borgo e nel testo di Aldo Sirena “La memoria delle pietre”. A circa settant’anni da quell’eccidio, oggi un lavoro lungo e meticoloso ha permesso di ricostruire la storia e la vicenda umana di Pasquale Secchi, anche grazie al nipote, figlio del fratello maggiore, Gianfranco, che dopo essere andato in pensione dall’Istituto scolastico di Isili, dove per anni ha lavorato come dirigente amministrativo, si è dedicato a ricostruire la memoria del suo avo.

La storia

Nato nel 1925 a Mandas da Onorato Secchi e Beatrice Demontis, ultimo di otto figli, Pasquale era cresciuto in una famiglia di imprenditori e allevatori agricoli. Almeno questa era l’occupazione del padre che, pur avendo conseguito la quinta elementare, non era molto propenso a far studiare tutti i figli. E di questo Pasqualino, in tenera età, soffrì molto perché fin da piccolo manifestò una spiccata attitudine allo studio e una naturale capacità e piacere nell’apprendere. Sognava di studiare al Liceo Classico ma il padre non gli diede soddisfazione. Riuscì però a stringere un accordo con alcuni frati che a Sanluri gestivano un istituto scolastico: così venne assunto in cambio della possibilità di studiare. «Dopo qualche tempo, però l’accordo venne disatteso e tornò a Mandas, e nel 1942, insieme ad altri mandaresi, decise di arruolarsi in Marina», racconta il nipote Gianfranco. Proprio mentre serviva la patria, durante una licenza, ebbe modo di tornare al suo paese natio. «Fu l’ultima volta per lui», aggiunge Gianfranco Secchi.

La Resistenza

Dopo l’8 settembre 1943, quando venne firmato l’armistizio, sbarcò a La Spezia e si recò a Monfalcone, in Friuli, dove viveva una sorella suora, in un convento dell’Ordine della Mercede. Cercò rifugio da lei, ma non fu possibile fermarsi, dunque decise di rientrare in Sardegna sfidando però le truppe della Repubblica sociale di Salò e quelle tedesche che controllavano il nord dell’Italia. Sia per i fascisti che per i nazisti, infatti, era un disertore, perché non si era unito alle truppe militari transitate nella Repubblica di Salò. E per i comunisti titini, che presidiavano i confini friulani, era un soldato e quindi un nemico. Ed è da questo momento che la famiglia Secchi perse le tracce del suo ultimo figlio.

La scomparsa

Grazie a un paziente lavoro di studio e di raccolta di testimonianze, anche attraverso le parole della zia suora a Monfalcone, Gianfranco Secchi con perseveranza è riuscito prima di tutto a circoscrivere l’area della scomparsa e poi concentrarvi le ricerche. Nel 1979, una lettera della Presidenza del Consiglio, ne dichiarava la scomparsa e la morte presunta. Una morte che, sulla base delle ricerche di Gianfranco Secchi, avvenne appunto a Mezzomiglio, nel territorio di Tambre D’Alpago. «Dalla lettura di alcuni articoli pubblicati su testate locali – racconta Gianfranco Secchi – scoprii un atto vandalico compiuto ai danni della lapide in cui si riportavano i nomi di quattro partigiani trucidati dai nazisti, tra cui compariva anche la scritta “Ignoto sardo”. Fu una svolta nella mia ricerca, perché contattai le istituzioni fino ad arrivare, oltre al sindaco, al responsabile del cimitero e della biblioteca, alla professoressa Dal Borgo che nella sua tesi si era occupata di quell’eccidio». Le associazioni partigiane conoscevano il nome di Pasquale Secchi e lo collegavano a quel nome riportato nella lapide come “Ignoto sardo”, ma non riuscivano a trovare conferma della sua identità perché pensavano fosse nato a Cagliari e quindi la scheda anagrafica risultava introvabile. In realtà, esisteva ma nel Comune di Mandas. «Con numerose interlocuzioni si arrivò poi a stabilire che si trattava appunto di Pasquale Secchi, nato a Mandas», conclude il nipote Gianfranco.

La cerimonia

Grazie dunque alla perseveranza dei familiari, domani la memoria di Pasquale Secchi avrà pieno titolo nell’essere ricordato come partigiano. Il Comune di Alpago, infatti, ha deciso di aggiornare la lapide sostituendo l’indicazione Ignoto “Sardo” (che molto probabilmente era anche il modo con cui veniva chiamato dai compagni durante quei mesi di lotta partigiana) con il nome di Pasquale Secchi, nell’elenco che comprende anche Guido Bellomo (“Prete”), Antonio Calore (“Mimo”), Francesco Tonon (“Piave”) ed Emilio Vich (“Vise”). «E domani a quella cerimonia ci sarò anche io con alcuni miei familiari e il sindaco di Mandas Umberto Oppus, per restituire ciò che è dovuto alla memoria di mio zio», afferma Gianfranco Secchi. Pasquale Secchi “Sardo” donò la vita per la libertà e oggi il suo nome sarà a pieno titolo tra quelli dei partigiani.

RIPRODUZIONE RISERVATA