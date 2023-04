Pasquale Zucca perde la causa di fronte al Tar 

Il ricorso contro il cambio di destinazione urbanistica di un lotto a Santa Maria Navarrese si conclude con la vittoria del Comune di Baunei. Al Tar si era rivolta Maria Elvira Lorrai, moglie dell’ex sindaco Pasquale Zucca, assistita dall’avvocato Salvatore Paolo Satta e proprietaria del terreno nel rione di Masoniai. «Il ricorso deve essere rigettato perché infondato», ha sentenziato il collegio della seconda sezione del Tribunale amministrativo. La ricorrente chiedeva che venissero annullati tutti i documenti riconducibili all’approvazione del Puc approvato nel 2017. Con quel piano la destinazione del terreno della signora Lorrai, 1.908 metri quadri, è stata convertita da zona agricola a zona turistica. «Prendo atto della sentenza ma l’aspettativa ventilata delle zone F concretamente non c’è. In fase di elaborazione del Puc - è stato il commento di Pasquale Zucca, sindaco di Baunei dal 1975 al 1985 e in seconda battuta nel 1990 - il Comune non ha dichiarato 1.000 metri cubi di zona F». Il giudice ha scritto: «In materia urbanistica, non opera il principio del divieto di reformatio in peius, in quanto in tale materia l’amministrazione gode di un’ampia discrezionalità nell’effettuazione delle proprie scelte, che relega l’interesse dei privati alla conferma della previgente disciplina a interesse di mero fatto non tutelabile in sede giurisdizionale». Zucca ha concluso: «Noi, comunque, siamo orgogliosi di aver fatto ricorso». Le spese di lite sono state integralmente compensate. ( ro. se.)

